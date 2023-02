Publicitātes foto

Pasteidzies izdarīt to, ko neizdarīji vakar! Horoskopi 4.februārim







Auns

Uzmanīgi apskati savu nekustamo īpašumu un tev gribēsies tajā kaut ko uzlabot. Paņem piezīmju blociņu un saraksti visas tās lietas, kas jāizdara. Laba diena šādu darbu plānošanai.

Vērsis

Pacenties nepārvērtēt savus spēkus un savas prasmes – var gadīties, ka tu kādam būsi kaut ko sasolījis, un beigās izrādīsies, ka tu ne tuvu no tā visa nespēj izdarīt. Paliks kauns.

Dvīņi

Iespējams, ka tu šodien esi pie sliekšņa, lai izdarītu kādu kļūdu, kuru būs ļoti grūti novērst. Kas tev ir jādara? Uzmanīgi jāplāno sava rīcība un jādomā par sekām!

Vēzis

To, ko tu līdz šim uzskatīji par noslēpumu un konfidenciālu informāciju, beigu beigās, izrādīsies pavisam citāda – puse no taviem draugiem to zināja. Un tu biji teju vai vienīgais, kas ne. Muļķīgi, vai ne?

Lauva

Tev ir jācenšas šodien tikt galā ar tām lietām, kas stāv tavā sarakstā “izdarīšu vēlāk”. Pirmkārt, tās tur ir jau par daudz. Otrkārt, dažas no tām vairs nepavisam nevar gaidīt!

Jaunava

Viss plūst, viss mainās. Un tev vienalga gribas, lai viss notiek tā, kā gribi tu. Jo ātrāk tu pieņemsi, ka tā notikt vienmēr nevar, jo labāk.

Svari

Pasteidzies izdarīt to, ko neizdarīji vakar un tad – pilnīgi mierīgi – baudi savu brīvdienu!

Skorpions

Tevi virza emocijas – ja tu nepieņemsi pārāk karstgalvīgus lēmumus un nerīkosies neapdomīgi, viss būs labi.

Strēlnieks

Šī nav pārāk piemērota diena izklaidēm, lai arī kā jau sestdienā, tev liksies citādi. Un tomēr – ja vēlies izklaidēties, izvēlies kaut ko mierīgāku. Alkohols, īpaši, tev šodien nav vēlams.

Mežāzis

Pienākumi ir pienākumi, bet brīvdiena ir brīvdiena. Vai tev tiešām par to ir jāatgādina? Šodien tu esi pelnījis brīvdienu! Beidz strādāt!!!

Ūdensvīrs

Svarīgi šodien būs ne tikai tas, ko tu zini, bet arī tas, ko tu vēl nezini. Un šīm abām lietām jābūt līdzsvarā – tikai tad tu spēsi pieņemt pareizos lēmumus.

Zivis

Neskatoties uz to, kas notiek ap tevi, tev būs sajūta, ka tu esi īstajā vietā un īstajā laikā. Un, visticamāk, tā arī būs!