Bijusī Saeimas deputāte, uzņēmēja Linda Liepiņa piedalās partijas “Latvija pirmajā vietā” dibināšanas kongresā. Foto: LETA

Pateicoties Šleseram, Liepiņa tiek pie jauna amata Ieteikt







Pēc Aināra Šlesera (LPV) ievēlēšanas Rīgas domē partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) Saeimas frakciju vadīs Linda Liepiņa, aģentūru LETA informēja politiskajā spēkā.

Savukārt vietu Saeimā kā deputāte ieņems Maija Armaņeva, kura 14.Saeimas vēlēšanu sarakstā no Rīgas vēlēšanu apgabala ir nākamā kandidāte uz Saeimu no LPV.

Armaņeva gan tikko pašvaldību vēlēšanās ir ievēlēta arī Rīgas domē, taču viņa no šī deputāta mandāta jau ir atteikusies, līdz ar to par Rīgas domes deputātu kļūs nākamais kandidāts no LPV saraksta – Ringolds Balodis, atzīmē partijā.

Armaņeva sarunā ar aģentūru LETA pauda, ka Saeimas deputātes postenī iestāšoties par bērniem un viņu labklājību, par ģimenēm, kā arī par tēmām, kas skar valsts labklājību un ekonomikas izaugsmi.

Pēc Armaņevas skaidrotā, ņemot vērā sākotnējo vēlētāju atbalstu darbam Saeimā, viņa “rūpīgi izvērtējusi situāciju” un pieņēmusi lēmumu doties uz Saeimu, nevis uzņemties pildīt Rīgas domes deputātes pienākumus.

Viņa izcēla, ka viņas vietā Rīgas domnieka krēslā nonākšot kompetents kolēģis – zinātņu doktors un profesors Ringolds Balodis. Armaņeva pauda uzskatu, ka tas būs “ļoti vērtīgs pienesums Rīgas domei”.

Armaņeva piebilda, ka viņa vēl vērtējot, kurās Saeimas komisijās varētu darboties, lai būtu pēc iespējas aktīvāka. Pašlaik konkrēts lēmums vēl nav pieņemts, taču, tiklīdz tas būs oficiāli apstiprināts, viņa par to informēs savos sociālajos tīklos.

Kā vēstīts, no šodienas kopumā četri Saeimas deputāti zaudē mandātus, viņu vidū arī opozīcijas frakciju līderi Ainārs Šlesers (LPV) un Aleksejs Rosļikovs (“Stabilitātei”). Saeimas deputāta mandātus zaudēs arī Mairita Lūse (P) un Māris Sprindžuks (AS).

Pirmdienas vakarā tika apstiprināti un izsludināti Rīgas domes vēlēšanu rezultāti, līdz ar to minētie četri deputāti jau no otrdienas zaudējuši Saeimas deputāta mandātus. Rīgas vēlēšanu rezultātus un ievēlētos deputātus “Latvijas Vēstnesī” izsludināja īpašā papildu laidienā pirmdienas vakarā.

Rosļikova vietā Saeimas deputāta mandāts pienāktos Ruslanam Vereščaginam.

Lūsei aizejot uz parlamentu, viņas vietā no “Progresīvo” saraksta mandāts pienāktos Selmai Levrencei, kura gan pērnā gada rudenī paziņoja, ka idejisku domstarpību dēļ aptur darbību partijā.

Savukārt Sprindžuka vietā Saeimā no “Apvienotā saraksta” būtu jānāk Andrejam Svilānam, kurš gan ticis ievēlēts Salaspils novada domē. Tālāk kandidātu sarakstā seko Dāvis Melnalksnis, kurš savukārt ievēlēts Limbažu domē, Romualds Ražuks, kurš arī ticis Rīgas domē, Ringolds Arnītis, kurš iekļuvis Valmieras novada domē, un Agnese Geduševa.