Nelegālie imigranti Vidusjūrā. Ilustratīvs attēls. Foto. Scanpix/AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO

Medijs: Starp 9000 migrantiem, ko Tramps plāno sūtīt uz Gvantanamo, ir 800 eiropieši – tostarp arī Lietuvas pilsoņi







ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija, kā ziņo “Politico” un “The Washington Post”, atsaucoties uz valdības dokumentiem un avotiem administrācijā, apsver plānus nosūtīt vismaz 9000 migrantu – tostarp 800 no Eiropas – uz bēdīgi slaveno Gvantanamo līča aizturēšanas centru Kubā. Gvantanamo kalpotu kā pagaidu aizturēšanas vieta, pirms migranti tiktu deportēti uz savām izcelsmes valstīm.

Saskaņā ar “The Washington Post” ziņoto, ASV amatpersonas norādījušas, ka personas, kuras tiek izvērtētas pārvešanai, uzturas ASV nelegāli.

Tramps pirmo reizi paziņoja par vēlmi pārvest līdz pat 30 000 migrantu uz šo centru jau janvārī – priekšlikums, kas, kā ziņo “Politico”, “šokēja” Pentagonu, kur amatpersonas pauda bažas par salas tropisko klimatu, ierobežoto personālu un nepietiekamo medicīnisko infrastruktūru.

Gadiem ilgi Gvantanamo līča centrs galvenokārt tika izmantots terorisma aizdomās turēto personu ieslodzīšanai pēc 11. septembra uzbrukumiem — kulminācijas brīdī tur tika turēti līdz pat 780 ieslodzīto. Kopš februāra, saskaņā ar “Politico”, Trampa administrācija turējusi aptuveni 500 migrantus šajā centrā, gaidot viņu deportāciju.

Pirmā migrantu grupa varētu tikt pārvest jau trešdien. Plāni tika galīgi apstiprināti tikai pēdējās dienās un joprojām var mainīties, liecina dokumenti.

Saskaņā ar “The Washington Post”, ASV Iekšzemes drošības departaments, visticamāk, iepriekš neinformēs migrantu izcelsmes valstis par viņu pārvešanu.

Personas, kuras tiek apsvērtas pārvešanai, nāk no visdažādākajām valstīm. Starp tām ir vairāki simti pilsoņu no ASV sabiedrotajām Eiropas valstīm, tostarp Lietuvas, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Beļģijas, Nīderlandes, Polijas, Turcijas un Ukrainas. Citi nāk no dažādām pasaules valstīm, tostarp ievērojams skaits migrantu no Haiti.

Amatpersonas izpauda informāciju “The Washington Post” kopā ar dažiem iekšējiem dokumentiem, pieprasot anonimitāti šīs sensitīvās tēmas dēļ. Tikmēr ASV Baltā nama preses sekretāre Karolaina Levitte (Karoline Leavitt) noraidīja “The Washington Post” rakstu kā “viltus ziņas”. “Politico” piebilda, ka Valsts departamenta amatpersonas, kuras atbild par Eiropas lietām, aicina Iekšzemes drošības departamentu atteikties no šī plāna.

Daži ASV diplomāti ir kritizējuši Eiropas pilsoņu iekļaušanu šajos plānos, norādot, ka lielākā daļa Eiropas valstu parasti sadarbojas, pieņemot atpakaļ deportētos pilsoņus, un tādēļ nav nepieciešama viņu nogādāšana Gvantanamo.

Plāns parādījies brīdī, kad pieaug juridiskie izaicinājumi pret administrācijas Gvantanamo līča izmantošanu migrantu aizturēšanai. Pašlaik Vašingtonā notiek federāla kolektīvā prasība, kurā apgalvots, ka aptuveni 70 imigranti tiek turēti šajā centrā “sodošos” apstākļos — sūdzoties par nepietiekamu pārtiku, retiem apģērba maiņas gadījumiem un grauzēju invāziju, ziņo “Politico”.

Advokāti apgalvo, ka ASV valdība nav sniegusi nekādu leģitīmu pamatojumu, kāpēc migranti tiek aizturēti Gvantanamo līcī, nevis kādā no iekārtām ASV teritorijā. Prasībā norādīts, ka draudi par ieslodzīšanu Gvantanamo tiek izmantoti kā līdzeklis, lai iebiedētu imigrantus.

Materiāls sagatavots pēc Lietuvas sabiedriskā medija informācijas.