Pavasaris ir ideāls laiks, lai atjaunotu savus garīgos un fiziskos spēkus un liktu tos lietā ikdienas telpu atbrīvošanai no netīrumiem un baktērijām. Mārtiņš Ķurbe, santehnikas eksperts un “hansgrohe” pārstāvis, dalās ar noderīgiem un praktiskiem padomiem vannasistabas ģenerāltīrīšanai.

Mūsdienu santehnikas izstrādājumi: ūdens maisītāji, dušas un dušu klausules sastāv no dažādiem materiāliem. Lai izvairītos no bojājumiem un panāktu iekārtu ilgnoturību, būtiski tās pareizi un regulāri kopt. Regulāra un pareiza virsmu kopšana ir pamatnoteikums, lai nodrošinātu to, ka iekārtas kalpotu pēc iespējas ilgāk un drošāk. Pirmais solis tīrīšanas procesā ir piemeklēt virsmu materiāliem piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

Kādu tīrīšanas līdzekli izvēlēties?

“Hansgrohe” eksperts Mārtiņš Ķurbe skaidro: “Ieteicams neriskēt ar dažāda veida ķīmijām, ja nu vienīgi nosēdumi nav pārāk “iesēdušies”. Visiem labi zināmā citronskābe ir maz novērtēts, bet efektīvs un universāls tīrīšanas līdzeklis, ar kuru var tīrīt pilnīgi visu – dušas stiklu, paliktni, maisītāju un dušas galvu. Ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi var būt kaitīgi gan mums pašiem, gan santehnikai, ja tie satur spēcīgas ķimikālijas. Vēl jāņem vērā, ka jebkuru tīrīšanas līdzekli sākumā nevajadzētu uzklāt tieši uz virsmas, bet gan uz mīksta auduma, ar kuru paredzēts tīrīt.”

Aprīkojuma zelta izlase: citronskābe, ūdens, etiķis un soda, dezinfekcijas līdzeklis, grīdas tīrīšanas līdzeklis, putekļsūcējs ar dažādiem uzgaļiem, mikrošķiedras lupatiņas, veca zobu birste detaļu tīrīšanai, tualetes birste, gumijas cimdi, spainis un smidzināšanas pudele, kastes vai maisi atkritumiem.

Sagatavojies darbiem un atbrīvojies no liekā. Pirms sāc tīrīšanu, izņem visu no skapīšiem un plauktiem un liec kastē vai maisā. Atbrīvojies no nevajadzīgām lietām, lai turpmāk būtu vieglāk uzturēt telpu tīru un sakārtotu. Izsūknē grīdas, ieslēdz ventilatoru un atver visus logus, lai samazinātu tīrīšanas līdzekļu izgarojumus un vannasistaba pēc tīrīšanas izžūtu ātrāk un smaržotu svaigāk! Rūpīgi notīri visas virsmas. Uzvelc cimdus un sāc ar dabīgiem tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, sodu un etiķi, kas efektīvi notīrīs flīzes, izlietni un vannu. Sajauc etiķi ar ūdeni (50/50), ielej izsmidzināmajā traukā. Atsevišķā traukā jauc cepamo sodu ar ūdeni, līdz tā veido pastai līdzīgu konsistenci – tā būs paredzēta noturīgākiem traipiem un nosēdumiem. Viegli sašvīkājamu virsmu un santehnikas tīrīšanai ieteicams izmantot citronskābi. Slaucīšanu un mazgāšanu veic ar mīkstu drāniņu, jo abrazīvi materiāli, piemēram, sūkļi, sukas un mikrošķiedru audumi var sabojāt apdari. Zobu birste noderēs, lai piekļūtu flīžu salaidumu vietām. Uzbrūc kaļķakmenim un pelējuma pleķiem dušā ar citronskābi. Vannasistabā bieži veidojas kaļķakmens un pelējuma plankumi, it īpaši dušas zonā. Maigs tīrīšanas līdzeklis uz citronskābes bāzes ir populāra izvēle, jo tas samazina ādas un acu kairinājuma un alerģiju risku, un nesabojā vannasistabā sastopamos materiālus. Santehnikas pārklājumi bieži vien ir jutīgi pret skābēm, tāpēc nevajadzētu ļaut tīrīšanas līdzeklim iedarboties pārāk ilgi. Ieteicams sekot norādēm izvēlētā tīrīšanas līdzekļa lietošanas instrukcijā. Pēc tam līdzekli vajadzētu noskalot ar pietiekamu daudzumu tīra ūdens. Neaizmirsti par dezinfekciju. Tīrīšanas procesā nereti aizmirstam par ventilācijas atverēm, durvju rokturiem un tualetes poda apakšu. Šīs vietas ir būtiski notīrīt un dezinficēt, jo tur mēdz uzkrāties visvairāk baktēriju. Pēc tīrīšanas santehnikas virsmu ieteicams kārtīgi noskalot ar tīru ūdeni un nosusināt, lai novērstu tīrīšanas līdzekļa nogulsnēšanos. Kad noņemti visi tīrīšanas līdzekļa atlikumi, ņem jaunu drānu, izsmidzini uz tās dezinfekcijas līdzekli un dezinficē virsmas. Regulāri uzturi tīrību. Lai pavasara lielā tīrīšana nākotnē būtu vienkāršāka, ievies regulāru tīrīšanas grafiku. Piemēram, vienu reizi nedēļā veic visu virsmu un grīdas tīrīšanu, bet katru dienu – vietas, kas tiek izmantotas biežāk, piemēram, izlietni un tualetes podu.

Ievērojot šos padomus, panāksi, ka vannasistaba ne vien izskatās tīra un svaiga, bet arī ir pašam un līdzcilvēkiem labvēlīga vide. Papildus tam, regulāra un efektīva tīrīšana var samazināt vajadzību pēc smagāku un kaitīgu ķīmisko tīrīšanas līdzekļu izmantošanas, turklāt tīrīšana veiksies ievērojami raitāk.