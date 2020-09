Foto: AP/SCANPIX/LETA

Pēc gadu ilgiem eksperimentiem bioloģiskās cūkkopības izaugsmes iespējas un ekonomisko izdevīgumu Latvijā Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) ekonomisti vērtē kā veiksmīgu, aģentūrai LETA pavēstīja Eiropas Inovāciju partnerības projekta “Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem” pārstāvji.

Projekta pārstāvji uzsvēra, ka bioloģiskajai cūkkopībai kā uz tirgu orientētai nozarei ir vieta Latvijas cūkkopībā. To var secināt pēc gadu ilgušajiem eksperimentiem cūkkopības uzņēmumos, nobarojot cūkas ar bioloģiski sertificētu barību gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā sistēmā. Piemēram, patērētāju aptauja liecina, ka 26% iedzīvotāju vēlas iegādāties biocūkgaļu, bet 44% to nelieto uzturā tāpēc, ka bioloģiski sertificēta cūkgaļa tirgū nav plaši pieejama. AREI ekonomisti līdz ar to uzskata, ka tirgus potenciāls bioloģiskajai cūkgaļai Latvijā ir.

Tāpat projekta īstenotāji norādīja, ka patlaban, neskatoties uz paaugstinātajām prasībām bioloģiski sertificētiem cūkgaļas ražotājiem, piemēram, atļauju izmantot tikai bioloģiski sertificētu barību, faktiski aizliegumu izmantot antibiotikas, ievērojami augstākas dzīvnieku labturības prasības, Latvijā konvencionāli un bioloģiski ražotas cūkgaļas cenas atšķirība tirgū ir neliela – aptuveni 15%.

Savukārt Dānijas piemērs, ko analizēja AREI eksperti, liecina, ka cenas atšķiras ievērojami, pat vairāk nekā divas reizes. Turklāt ārvalstu pieredze liecina, ka tirgus satricinājumu brīžos, kad konvencionālās cūkgaļas cena piedzīvo kritumu, bioloģiskā cūkgaļa spēj noturēt stabilāku cenu. Tajā pašā laikā cūkkopības nozare kopumā cieš no Āfrikas cūku mēra (ĀCM) draudu ietekmes uz tirgu.

Priekšstats, ka, cūkām ēdot bioloģisko barību, rādītāji būs zemāki, sākotnējo eksperimentu gaitā, ko veica SIA “Ulbroka”, SIA “Ecoland” un citi cūkkopības uzņēmumi, neesot apstiprinājies.

Tāpat nav apstiprinājušās bažas par bioloģiski sertificētas barības pieejamību un grūtībām ar barības aprēķiniem. AREI speciālisti, izvērtējot eksperimentu rezultātus, secinājuši, ka bioloģiski sertificēta barība, kas ir sabalansēta un nodrošina nepieciešamās minerālvielas un aminoskābes, sniedz ļoti labus rezultātus.

AREI aprēķini liecina – cūku nobarošanas periods eksperimentā iesaistītajās bioloģiskajās saimniecībās bija ilgāks, nekā tas ir konvencionālajā sistēmā, līdz ar to arī izlietotās barības daudzums bija lielāks.

Tas nozīmē, ka bioloģiskas cūkgaļas ražošanas izmaksas objektīvi ir augstākas. AREI turpmāk pētīs ne tikai nobarošanas posmu, bet arī citas izmaksu pozīcijas, salīdzinot konvencionālo un bioloģisko cūkkopību. Tāpat tiks pievērsta lielāka uzmanība biocūkgaļas noieta iespējām.

Projekta “Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem” mērķis ir Latvijā attīstīt ilgtspējīgu, kopējā Eiropas Savienības (ES) gaļas tirgū konkurētspējīgu cūkkopību, kas balstīta uz Latvijā inovatīvām metodēm – no antibiotikām brīvu cūku audzēšanas sistēmu, cūku audzēšanu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā ar atbilstīgu nozares gala produktu virzību tirgū un datorizētu fermas vadības rīku, kas salāgots ar selekcijas datu uzskaites sistēmu.

Projektu īsteno kooperatīvā sabiedrība Latvijas cūku audzētāju asociācija, sadarbības partneri: biedrība Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, AREI, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), SIA “Cūku ciltsdarba centrs”, SIA “Agrosels”, SIA “Ulbroka”, SIA “Ecoland Latvia”, ZS “Jurkas”, SIA “SKAI Baltija”, SIA “PF Vecauce”.