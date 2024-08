Anglijas pilsētā Sautportā, kur jaunietis ar nazi nodūris trīs meitenes, otrdien izcēlās protesti un apmēram 100 to dalībnieki iesaistījās sadursmēs ar policiju.

Mersisaidas grāfistes policija paziņoja, ka mošejas tuvumā notikušas sadursmes starp policistiem un galēji labēju protestētāju pūli. Demonstranti, no kuriem daži bija maskās, meta uz policistiem pudeles un akmeņus.

Policija uzskata, ka protestētāji ir galēji labējā grupējuma “Angļu aizsardzības līga” atbalstītāji, bet protestus iedvesmojuši pieņēmumi par 17 gadus veco pusaudzi, kurš pirmdien sarīkoja uzbrukumu ar nazi deju studijā.

Šajā uzbrukumā ir nogalinātas trīs meitenes deviņu, septiņu un sešu gadu vecumā, bet ievainoti vēl astoņi bērni un divi pieaugušie. Visi ievainotie vēl ir hospitalizēti, un abi pieaugušie un pieci bērni ir kritiskā stāvoklī.

“Ir bijis daudz pieņēmumu un hipotēžu par 17 gadus vecā vīrieša statusu, kurš pašlaik atrodas policijas apcietinājumā, un daži indivīdi to izmanto, lai izraisītu vardarbību un nekārtības mūsu ielās,” sacīja Mersisaidas galvenā konstebla palīgs Alekss Goss. “Mēs jau esam pateikuši, ka aizturētais cilvēks ir dzimis Apvienotajā Karalistē (Lielbritānijā) un pieņēmumi nevienam nepalīdz.”

Policija ir paziņojusi, ka uzbrucējs dzīvoja Benksas ciemā netālu no Sautportas, bet ir dzimis Velsas galvaspilsētā Kārdifā. Viņš otrdien tika nopratināts, bet policija vēl izmeklē nozieguma motīvu. Saskaņā ar britu likumiem jaunieši, pret kuriem notiek kriminālizmeklēšana, nevar tikt nosaukti vārdā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, izņemot ļoti retus apstākļus.

Drīz pēc mierīga upuru piemiņas pasākuma Sautportas centrā, kurā piedalījās simtiem cilvēku, pie mošejas sākās nekārtības. Tika aizdedzināts policijas mikroautobuss, un vienam policistam tika lauzts deguns.

Rajonā ieradās policija ar nemieru apspiešanas aprīkojumu, kamēr demonstranti skandēja saukļus “Nekādas padošanās!” un “Anglis, līdz miršu!” un spridzināja petardes.

Mersisaidas policija paziņoja, ka nekārtību laikā tika ievainoti 22 policisti, no kuriem astoņi guvuši nopietnus ievainojumus, tostarp lūzumus, plēstas brūces un smadzeņu satricinājumu. Vairāki policisti guva galvas ievainojumus un nopietnus sejas ievainojumus, un viens zaudēja samaņu. Ārvalstu medijos tiek ziņots, ka ievainoto policistu skaits sasniedzis jau aptuveni 40.

Nekārtībās tika ievainoti arī trīs policijas suņi, tai skaitā diviem protestētāju mesti ķieģeļi salauza kājas, bet trešais guva pakaļkājas apdegumus.

Policija pavēstīja, ka nekārtību dalībnieki arī aizdedzināja sabiedrības locekļu automašīnas, apmētāja ar ķieģeļiem mošeju, nodarīja postījumus pārtikas veikalam un dedzināja atkritumu tvertnes.

Britānijas Musulmaņu padome paziņoja, ka islamofobiskie nemieri sākušies pēc baumām internetā, ko pēc tam uzkurināja dezinformācija no kādas Krievijas ziņu vietnes, kas nepatiesi saistīja uzbrukumu Sautportā ar musulmaņiem.

