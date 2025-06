Pēteris Apinis: Latvijas Ārstu 10. kongress un ANO Okeāna koference vienlaikus – likumsakarība vai nejaušība Pēteris Apinis

Šo rindu autors ir Greenpeace biedrs. Esmu viens no 3 miljoniem cilvēku uz zemeslodes, kas parakstījuši vēstījumu pasaules valstu valdībām, aicinot pārtraukt dziļjūras ieguvi (deep sea mining). Čakli sekodams līdz konferences norisei, ar savu parakstu protestējot pret Francijas valdības liegumu Greenpeace kuģim Arctic Sunrise iebraukt Nicas ostā, biju jau atmetis domu rakstīt Latvijas mēdijos par šīs konferences mērķiem un vājo rezultātu. Bet man par milzīgu prieku un patīkamu pārsteigumu, Latvijas Ārstu 10. kongresa atklāšanas plenārsēdē Pasaules latviešu ārstu un zobārstu asociācijas prezidents, Halifaksas (Kanāda) universitātes profesors, reimatologs Juris Lazovskis (viņš arī mana skolotāja, izcilā latviešu internista Ilmāra Lazovska dēls) savā lekcijā pieskārās gan ANO Okeāna konferencei, gan nepieciešamībai aizliegt dziļjūras ieguvi. Ārsti visā pasaulē ir ne tikai sabiedrības daļa, kas rūpējas ne tikai par cilvēka veselību, bet ir nozīmīgākā ļaužu grupa, kas cenšas saglabāt zemeslodes ekosistēmu nākamajām paaudzēm.

Un tad es uzzināju, ka vakar Slovēnija, Kipra, Māršala salas un Latvija oficiāli pievienojās starptautiskajam aicinājumam ieviest moratoriju, bet Zālamana salas dziļjūras ieguvi aizliedza savos ūdeņos. Beidzot es varēju lepoties ar savas valdības izlēmīgu rīcību. Šobrīd (ceturtdien, 12.06) 37 valstis atbalsta moratoriju dziļjūras ieguvei.

Šķiet, pienācis brīdis izskaidrot, kas ir dziļjūras ieguve. Centīšos darīt to iespējami korekti, kaut iekšēji šos dziļjūras ieguvējus, pasaules postītājus, naudas rausējus vēlos lamāt ar kaimiņvalsts sarunu valodas ikdienišķām formām.

Dziļjūras ieguve ir minerālu ieguve no dziļjūras jūras gultnes. Galvenās komerciāli izmantojamās rūdas ir polimetālu konkrēcijas, kas atrodamas 4–6 km dziļumā. Visvairāk šādu konkrēciju atrodas Clarion–Clipperton lūzuma zonā Klusajā okeānā. Clarion–Clipperton ir divas no piecām galvenajām līnijām Klusā okeāna ziemeļu daļā, kas atklātas 1954. gadā. Šīs lūzuma līnijas stiepjas apmēram 7240 km no austrumiem uz rietumiem un aptver aptuveni 4 500 000 kvadrātkilometru platību. Paši lūzumi ir neparasta zemūdens kalnaine, kurā ir bagātākā un daudzveidīgākā dzīvība Klusajā okeānā, vairums no šejienes faunas un floras ir rakturīgi tikai šai zonai. Un lūk – šajā Clarion–Clipperton zonā ir vairāk nekā 21 miljards tonnu konkrēciju, un aptuveni 30 % no to svara veido tādi minerāli kā varš, nikelis, kobalts un mangāns. Pasaules okeānu gultnē ir vairāk nekā 120 miljoni tonnu kobalta, kas ir piecas reizes vairāk nekā sauszemes rezerves. Līdz 2024. gada jūlijam ir izsniegtas tikai izpētes licences, un komerciāla mēroga dziļjūras ieguves darbības vēl nav uzsāktas. Starptautiskā jūras gultnes pārvalde, kas regulē visas ar minerāliem saistītās darbības starptautiskajos ūdeņos, līdz šim ir izsniegusi 31 izpētes licenci – 19 polimetālu konkrēcijām, galvenokārt Clarion–Clipperton zonā; 7 polimetālu sulfīdiem vidusokeāna grēdās; 5 kobalta ieguvēm Klusā okeāna rietumu pusē. Milzīgs rūpniecības spiediens pieprasa dziļjūras ieguvi sākt jau 2025. gadā. Un tad – šībrīža paaules galvenais darbonis – Donalds Tramps 2025. gada aprīlī parakstīja izpildrīkojumu, ar ko Nacionālajai okeānu un atmosfēras pārvaldei uzdod paātrināt atļauju izsniegšanu uzņēmumiem ieguves veikšanai gan starptautiskajos, gan ASV teritoriālajos ūdeņos, Tiesa, šogad arī Kuka salas ir parakstījušas vienošanos ar Ķīnu par dziļjūras ieguvi, arī Papua Jaunngvineja savos teritoriālajos ūdeņos ir atļāvusi dziļjūras ieguvi.

Visbiežāk ierosinātais dziļjūras ieguves komerciālais modelis ietver hidraulisko vācēju ar kāpurķēžu piedziņu un pacelšanas sistēmu, kas ieguves rūdu nogādā uz kuģa, bet pēc tam lieko izlādi ievada atpakaļ ūdens slānī dziļāk par 2000 metriem. Saistītās tehnoloģijas ietver robotizētas ieguves mašīnas, virsūdens kuģi, kā arī jūras un sauszemes metāla rafinēšanas rūpnīcas. Šobrīd lielāko daļu ieguves dod niķelis un mangāns tērauda rūpniecībai, vēja enerģijas parkiem, saules baterijām, elektriskajiem transportlīdzekļiem un militārajai rūpniecībai. Elektrisko transportlīdzekļu akumulatori ir galvenais faktors, kas veicina pieprasījumu pēc kritiski svarīgiem metāliem.

Ir skaidrs, ka dziļjūras ieguve ļoti bojās dziļjūras ekosistēmas un izplatīs smago metālu piesārņojumu. Jadomā, ka bagātā Clarion–Clipperton fauna un flora ies bojā.

Daudzas pasaules valstis aicina ieviest moratoriju vai pastāvīgu dziļjūras ieguves aizliegumu. Par vardarbīgu gultnes postīšanu iestājas uzņēmumi, kas ir atkarīgi no mērķa metāliem. Norvēģija, Kuka salas, Indija, Brazīlija un citas valstis, kurām ir nozīmīgi nogulumu krājumi to ekskluzīvajās ekonomiskajās zonās, čakli pēta ieguves iespējas. Sākot ar 2021. gadu, lielākā daļa jūras ieguves notika ar bagarēšanas darbiem daudz seklākos dziļumos, (piem., 200 m), kur ir minerālu bagātas smiltis, kas satur ilmenītu un dimantus.

Lielākā problēma šobrīd ir ASV valdības visatļautības politika un atsevišķu ASV kompāniju vēlēšanās iespējami ātrāk sākt okeāna bendēšanu. Dziļjūras ieguve ir visbīstamākais jaunais drauds okeāniem. Metals Company paaugstināja likmes, bezatbildīgi iesniedzot pirmo dziļjūras ieguves pieteikumu starptautiskajos ūdeņos tieši ASV valdībai. Tas grauj Apvienoto Nāciju Organizāciju un daudzpusēju sadarbību.

Valdībām jūlijā būtu jāvienojas par moratoriju. 2025. gadam būtu jākļūst par gadu, kad tiek pārtraukta dziļjūras ieguve. ANO okeāna konferences pirmajā dienā līdzrīkotāja Francija izdeva paziņojumu “Par saglabātu okeānu: dziļjūras aizsardzība atklātā jūrā no ieguves darbībām”, ko atbalstīja 24 valstis, tad tām sāka pievienoties citas valstis. Pirmo reizi 37 valstis publiski paziņojušas, ka ASV administrācijas centieni atvērt dziļjūru ieguves darbībām, apejot ANO, ir pretrunā starptautiskajām tiesībām.

Interesentiem tomēr vēlos vēl nedaudz komentēt notiekošo Nicā, ANO Okeāna konferecē. Konferencē ir 10 paneļi, kuros tiek izstrādāti valstu kopēji, skaidri definēti mērķi:

jūras un piekrastes ekosistēmu, tostarp dziļjūras ekosistēmu, saglabāšana, ilgtspējīga pārvaldība un atjaunošana;

okeānam veltītās zinātniskās sadarbības, zināšanu, kapacitātes veidošanas, jūras tehnoloģiju un izglītības uzlabošana, lai stiprinātu zinātnes un politikas saskarsmi okeāna veselības jomā; • finanšu līdzekļu mobilizēšana okeāna rīcībām;

jebkāda veida jūras piesārņojuma novēršana un ievērojama samazināšana, jo īpaši no sauszemes darbībām;

ilgtspējīgas zvejniecības pārvaldības veicināšana, tostarp atbalsts mazapjoma zvejniekiem;

ilgtspējīgas okeāna ekonomikas, ilgtspējīga jūras transporta un piekrastes kopienu noturības veicināšana, neaizmirstot nevienu;

okeāna, klimata un bioloģiskās daudzveidības savstarpējās saiknes izmantošana;

jebkāda veida sadarbības veicināšana un atbalstīšana, jo īpaši reģionālā un apakšreģionālā līmenī;

ilgtspējīgas pārtikas no okeāna nozīmes veicināšana nabadzības izskaušanai un pārtikas nodrošinājuma uzlabošanai;

okeānu un to resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas uzlabošana, īstenojot starptautiskās tiesības,

Katrā ziņā debates un informatīvie materiāli katrā no šiem paneļiem ir atsevišķa raksta vērti. Greenpeace Francijas aktīvisti šodien ANO Okeānu konferences (UNOC) norises vietā Nicā izvietoja lielu transparentu ar uzrakstu “Trīs miljoni cilvēku ir pret dziļjūras ieguvi”.