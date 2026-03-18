Pētījumā atklāts, kuru profesiju pārstāvji tiek uzskatīti par visseksīgākajiem: finansisti vairs nav topā 0
Pagājušajā mēnesī publicēts iepazīšanās lietotnes “The League” pētījums, kurā apstiprināts – lai arī mēs katrs attiecībās meklējam kaut ko atšķirīgu, pastāv zināmas līdzības tajā, ko cilvēki augstu vērtē potenciālajos partneros.
Galu galā, jautājums “Ar ko tu nodarbojies?” ir viens no biežākajiem, kas uzpeld sarunās ar jaunu cilvēku, tāpēc nav pārsteiguma, ka profesijai mūsdienu iepazīšanās vidē ir būtiska nozīme.
Pētījumā, kas publicēts Talker, tika aptaujāti 1000 neprecēti vīrieši un 1000 neprecētas sievietes. Viņiem tika uzdots viens jautājums – kuras profesijas jums šķiet vispievilcīgākās potenciālā partnera izvēlē?
Vairums vīriešu un sieviešu bija vienisprātis: veselības aprūpes jomas darbinieki ir vislabākie partneri. 26% no aptaujātajiem uzskatīja, ka ārsti ir vispievilcīgākā profesija, savukārt medmāsas ieņēma trešo vietu (22%).
Pētījumā piedalījās arī 546 Z paaudzes pārstāvji (dzimuši no 1997. līdz 2012. gadam). Pēc viņu teiktā, visseksīgākās profesijas ir ārsts, medmāsa, jurists, uzņēmējs un mākslinieks.
Finansisti vairs nav “topā”
Kaut arī agrāk darbs finanšu jomā šķita ļoti pievilcīgs, šobrīd tas vairs nav iecienīts — tikai 18% sieviešu meklē partneri šajā jomā.
Starp pievilcīgākajām profesijām tika minēti arī zinātnieki, farmaceiti un IT jomas speciālisti.
Gandrīz puse respondentu teica, ka vēlas partneri ar līdzīgiem dzīves mērķiem un ambīcijām. 34% vēlas, lai partneris būtu vēl ambiciozāks nekā viņi paši
39% dod priekšroku partnerim ar līdzīgu algu: šī vēlme bija izteiktāka sieviešu vidū. Tikmēr apmēram 20% cilvēku uzskatīja par nepieciešamību apspriest karjeru un nākotnes mērķus jau pirms pirmā randiņa