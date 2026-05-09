Foto: Kaspars Grinvalds/SHUTTERSTOCK

Latviešu vīrietis nodemonstrējis augstāko pilotāžu, mēģinot iepazīties ar sievieti – dāmas ir sajūsmā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:15, 9. maijs 2026
Stāsti Pieredze

Droši vien nebūs pārspīlēts, sakot, ka mūsdienās vispopulārākais iepazīšanās veids ir iepazīšanās internetā, vai ne? Un pirmais iespaids te ir īpaši svarīgs. Kā ar sveicienu un pāris vārdiem svešu cilvēku uzrunāt tā, lai saruna turpinātos un iespējams pat izaugtu līdz attiecībām?

Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
Tas ir viņu lielākais spēks! 3 zodiaka zīmes, kuras nebaidās mainīt savu dzīvi jebkurā vecumā
Policija ziņo par mazāk pārkāpumiem, bet cilvēki pēc 9. maija nakts saka: “Jutāmies kā ķīlnieki”
Lasīt citas ziņas

Ar “čau, kā tev iet?”, “sveika, vai gribi iepazīties” un tamlīdzīgiem standartiņiem uzmanību piesaistīt ir pagrūti, tāpēc par “Threads” hītu kļuvis kādas sievietes ieraksts, kurā viņa padalījusies, kādu ziņu saņēmusi no potenciālā iepazīšanās kandidāta.

Viņš atrakstījis: “Sveika! Tu esi ļoti skaista. Atsūti konta numuru!”

CITI ŠOBRĪD LASA
Dārzkopjiem jāuzmanās: naktī vietām temperatūra noslīdēs zem nulles
KNAB sāk pārbaudi par Šlesera iespaidīgo reklāmas kampaņu: runa ir par simtiem tūkstošu eiro
“Visi dzērieni vienādi, bet šis…” Anete veikalā pamana ko neparastu pie “Elyndi” ūdens plaukta

Protams, tas provocējis nebeidzamas asprātības komentāros pie šī ieraksta. Nav brīnums, ka daudzas grib iepazīties ar vilinošā teksta autoru.

Te daži smieklīgākie prātojumi par tēmu:

“Beigās 5€ uzliks un teiks – palutini sevi!”

“Ja Tu nezini ko atbildēt, vari aizsūtīt manu kontu nr., dāvanā vēl aizsūtīšu kādu savu pēdu bildi.”

“Es laikam esmu ne no šīs pasaules- bet es apvainotos, ja kāds arī šādi piebrauktu? Vai es kāds ubags, kurš pastiepis roku- vai desa, kuru pērk?”

“Saki ka vajag savrupmāju!”

“Padalies, neesi skopa..nosūti manējo arī!”

“Nav konta numura, varu nosūtīt pakomāta adresi.”

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Ibio!” Ilze Viņķele ir uzvilkusies par Dombura raidījumā dzirdēto
Latvijas uzņēmēja realitāte: “Tā vietā, lai ļautu strādāt, VID atsūtījis 10 vēstules, ierosinājis 2 lietas, piemērojis sodu un bloķējis kontu…”
“Man pienākas!” Darba tirgū ienāk paaudze, kurai ir augstas algu ambīcijas – 20 gadu vecumā grib pelnīt 2000 eiro
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.