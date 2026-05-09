Latviešu vīrietis nodemonstrējis augstāko pilotāžu, mēģinot iepazīties ar sievieti – dāmas ir sajūsmā 0
Droši vien nebūs pārspīlēts, sakot, ka mūsdienās vispopulārākais iepazīšanās veids ir iepazīšanās internetā, vai ne? Un pirmais iespaids te ir īpaši svarīgs. Kā ar sveicienu un pāris vārdiem svešu cilvēku uzrunāt tā, lai saruna turpinātos un iespējams pat izaugtu līdz attiecībām?
Ar “čau, kā tev iet?”, “sveika, vai gribi iepazīties” un tamlīdzīgiem standartiņiem uzmanību piesaistīt ir pagrūti, tāpēc par “Threads” hītu kļuvis kādas sievietes ieraksts, kurā viņa padalījusies, kādu ziņu saņēmusi no potenciālā iepazīšanās kandidāta.
Viņš atrakstījis: “Sveika! Tu esi ļoti skaista. Atsūti konta numuru!”
Protams, tas provocējis nebeidzamas asprātības komentāros pie šī ieraksta. Nav brīnums, ka daudzas grib iepazīties ar vilinošā teksta autoru.
Te daži smieklīgākie prātojumi par tēmu:
“Beigās 5€ uzliks un teiks – palutini sevi!”
“Ja Tu nezini ko atbildēt, vari aizsūtīt manu kontu nr., dāvanā vēl aizsūtīšu kādu savu pēdu bildi.”
“Es laikam esmu ne no šīs pasaules- bet es apvainotos, ja kāds arī šādi piebrauktu? Vai es kāds ubags, kurš pastiepis roku- vai desa, kuru pērk?”
“Saki ka vajag savrupmāju!”
“Padalies, neesi skopa..nosūti manējo arī!”
“Nav konta numura, varu nosūtīt pakomāta adresi.”