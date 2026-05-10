Horoskopi no 11. līdz 17. maijam. Šonedēļ pozitīvo notikumu var būt vairāk nekā sarežģījumu
Auns
Šonedēļ notiekošais tev var šķist vienkāršs un paredzams, taču nevajadzētu visu risināt pēc veciem paņēmieniem. Dažās situācijās daudz labāk noderēs jauns skatījums, radošāka pieeja un gatavība izmēģināt citus ceļus. Otrdien vari drošāk uzņemties iniciatīvu, runāt par darba jautājumiem un virzīt savas ieceres uz priekšu. Ceturtdien saziņa var prasīt vairāk pacietības, jo sarunbiedru pārliecināt nebūs tik viegli. Savukārt nedēļas nogalē apstākļi var kļūt labvēlīgāki, un iespējams patīkams pavērsiens, kuru jau sen esi gaidījis.
Vērsis
Nedēļas sākumā tev būs jāķeras pie iepriekš doto solījumu izpildes, īpaši pie tiem, kurus savulaik uzņēmies bez lielas domāšanas. Tagad būs svarīgi parādīt atbildību un novest iesākto līdz galam. Trešdien centies būt ne tikai apņēmīgs, bet arī diplomātisks. Vairāk ieklausies citos un esi gatavs kompromisiem. Ceturtdien labāk neriskē ar kavēšanos vai disciplīnas pārkāpumiem, jo priekšniecība to var uztvert diezgan asi. Brīvdienās ieplāno laiku dabā, tas palīdzēs atgūt enerģiju un uzturēt pozitīvu noskaņojumu arī turpmāk.
Dvīņi
Ja šonedēļ tev izdosies saglabāt taktu un vienlaikus nepazaudēt savu apņēmību, šķēršļi nebūs tik nozīmīgi, lai tevi apturētu. Tu vari nonākt tuvāk mērķim, par kuru jau kādu laiku domā, un atbalstu vari saņemt no cilvēka, kurš tev ir īpaši svarīgs. Iespējams, nāksies pieņemt kādu būtisku lēmumu vai mainīt līdzšinējo kursu, taču šīs pārmaiņas var nākt tev par labu un pavērt labākas iespējas.
Vēzis
Šonedēļ tev var pavērties plašākas iespējas un rasties jauns skatījums uz turpmāko. Tomēr līdz ar to būs jāuzņemas arī lielāka atbildība, īpaši tad, ja tev uzticēti kaut nelieli vadības pienākumi. Ja pats nevari pieņemt galīgos lēmumus, droši dalies ar savām idejām ar priekšniecību. Pastāv liela iespēja, ka tās tiks pamanītas un novērtētas. Vienlaikus nepārspīlē ar darba apjomu. Atceries par atpūtu, vides maiņu un nelieliem braucieniem, kas palīdzēs atgūt enerģiju.
Lauva
Šonedēļ nopietna pievēršanās darbam tev var palīdzēt uzturēt iekšēju līdzsvaru. Jo vairāk uzmanības veltīsi konkrētiem uzdevumiem, jo mazāk vietas paliks drūmām domām, šaubām un pesimistiskam noskaņojumam. Trešdien labāk nesteigties ar jaunu ieceru sākšanu, jo rezultāts var neatbilst cerībām un prasīt pārāk daudz enerģijas. Savukārt piektdiena būs piemērota jauniem sākumiem, kā arī tam, lai atbrīvotos no lietām, kas savu nozīmi jau ir zaudējušas.
Jaunava
Nedēļas sākumā tev būs vērtīgi izvērtēt līdz šim paveikto un saprast, kas izdevies, bet kur vēl nepieciešami uzlabojumi. Šāda pieeja palīdzēs laikus pamanīt kļūdas un novērst nepilnības. Šī nedēļa būs piemērota attiecību sakārtošanai, sadarbības atjaunošanai un nozīmīgu kontaktu loka paplašināšanai. Arī vēlme apgūt ko jaunu ir ļoti veiksmīga un aktuāla, tā var pavērt noderīgas iespējas. Vairāk uzticies sev un savām spējām, taču, strādājot ar jaunu informāciju, saglabā piesardzību, jo pastāv risks kaut ko pārprast vai saņemt neprecīzus datus.
Svari
Nedēļas sākumā tev var būt grūtāk koncentrēties uz savām vajadzībām un interesēm, jo apkārt notiks pārāk daudz un situācijas prasīs ātru iesaisti. Steiga un spriedze var novērst uzmanību no tā, kas pašam ir svarīgs. Ja vēl neesi saņēmies drosmīgam lēmumam, labāk neatliec to pārāk ilgi, jo ikdienas pienākumi atkal var ievilkt ierastajā ritmā. Nedēļas otrajā pusē būs noderīgi pārskatīt savus plānus un pielāgot tos jaunajiem apstākļiem. Brīvdienās ieplāno mierīgu atpūtu dabā.
Skorpions
Šonedēļ tev būs vērts koncentrēties uz ikdienas pienākumiem un vienlaikus pievērsties jauniem, interesantiem projektiem. Sadarbība ar darījumu partneriem var izrādīties veiksmīga, produktīva un izdevīga abām pusēm. Šis ir labvēlīgs brīdis, lai atrastu izeju no situācijas, kas līdz šim kavējusi tavu virzību uz priekšu. Ja rīkosies pārdomāti, varēsi pietuvoties savam mērķim un nostiprināt savas pozīcijas. Darbā tava autoritāte var pieaugt, savukārt nelabvēļi paši var nonākt neērtā situācijā, tev pat nebūs īpaši jāiejaucas.
Strēlnieks
Šonedēļ pastāv iespēja, ka kāda svarīga pieredze vai agrāk gūta mācība ienāks prātā mazliet par vēlu. Tāpēc centies nerīkoties pārsteidzīgi un rūpīgi apdomā savus lēmumus, pat ja tas prasīs vairāk laika un pacietības nekā parasti. Būs noderīgi uzmanīgāk pavērot cilvēkus sev apkārt, lai labāk saprastu, ar ko vari rēķināties un kā veidot turpmāko saziņu. Jo skaidrāks būs tavs priekšstats par apkārtējiem, jo vieglāk būs izvairīties no pārpratumiem. Brīvdienās ieplāno mierīgu atpūtu vasarnīcā vai citā klusākā vietā.
Mežāzis
Šonedēļ pozitīvo notikumu var būt vairāk nekā sarežģījumu, taču tev būs svarīgi tos laikus pamanīt un izmantot savā labā. Profesionālajā jomā negaidi, kamēr iespējas paņems kāds cits. Rīkojies aktīvāk, piedāvā savas idejas un uzņemies iniciatīvu. Ceturtdien vēlams būt īpaši uzmanīgam. Vari saņemt jaunu darba piedāvājumu, kas sākumā šķitīs ļoti pievilcīgs, tomēr tā ilgtermiņa izdevīgumu nebūs viegli novērtēt. Pirms piekrīti, apdomā visus nosacījumus. Brīvdienās iespējami nelieli sarežģījumi sadzīves jautājumos vai komunikācijā ar bērniem, tāpēc noderēs pacietība un mierīga pieeja.
Ūdensvīrs
Šonedēļ veidojas labvēlīgs brīdis, lai atteiktos no neizdevīgām vienošanām, pārskatītu apgrūtinošas saistības un sakārtotu vidi sev apkārt. Tas palīdzēs justies brīvāk un radīs vairāk vietas jaunām iespējām. Lai veiksmīgi virzītos uz priekšu, tev būs nepieciešama izlēmība, laba informētība un profesionāla pieeja. Jo skaidrāk sapratīsi situāciju un savas iespējas, jo vieglāk būs pieņemt pareizos lēmumus. Brīvdienās centies nesteigties un izvairīties no impulsīvas rīcības bez skaidra iemesla.
Zivis
Pietiek kavēties nereālos sapņos un gaidīt, ka viss atrisināsies pats no sevis. Labāk paskaties uz situāciju praktiskāk un atceries, ka daudz kas ir atkarīgs no tavas paša rīcības. Šonedēļ vari panākt labus rezultātus, ja spēsi ieinteresēt priekšniecību ar kādu pārdomātu un noderīgu ideju. Tajā pašā laikā neaizmirsti par iepriekš dotajiem solījumiem, tie būs jāizpilda. Vairāk uzmanības velti arī personīgajai dzīvei, attiecībām un sarunām ar cilvēku, kurš tev ir īpaši svarīgs.