Dodoties ceļā, mēs nekad nekad nevaram zināt, kādas situācijas uz ceļa varam pieredzēt. Ticam, ka visi brauc pēc labākās sirdsapziņas, tomēr realitāte ir citādāka – notiek avārijas, negadījumi un vienkārši dīvainas situācijas. Lūk, ar kādu piedzīvojumu ceļā uz Raganu padalījies Jānis.
“Pirms dažām dienām braucu pa ceļu Sēnīte-Ragana. Tik tikko kā beigusies zīme 50 un sākas 70. Priekšā viena vienīga maza mašīnīte 100 metru attālumā.
Kad sasniegti stabili 70, pamanu, ka labais spogulis nobīdījies, ar kreiso roku sataustu regulēšanas pogu, tāpēc uz sekundes desmitdaļu novēršos no ceļa priekšā, lai redzētu, ko rāda spogulis aizmugurē. Kad acis atgriežas uz ceļu priekšā – precīzi joslas vidū 10 metri priekšā pilnībā apstājusies mazā mašīnīte.
Veicu avārijas bremzēšanas darbības, kad paliek metrs, tad atlaižu bremzes un bez iespējas apskatīties, vai kāds mani šobrīd neapdzen, iebraucu pretējā joslā. Fūuu, avārija nenotika.
Apstājos drebošām rokām, skatos uz šo, vēl pēc sekundēm piecām tas bezsmadzeņu radījums ieslēdz pagriezienu, un tad, pagaidījis vēl sekundes 20, iegriež mazajā meža taciņās, kas tur atzarojas. Mācība – apzinies, ka jebkurš priekšā braucošais jebkurā brīdī var izmest tādu brīnumu, ka žoklis atkārsies. Neuzticies, ka tas ir adekvāts!” Jānis iesaka, atceroties nervus kutinošo un patiesībā bīstamo situāciju uz ceļa.
Šajā situācijā ļoti reāli varēja notikt aizmugures sadursme – priekšā braucošais auto pēkšņi pilnībā apstājās joslas vidū, bet aizmugurē braucošajam pie 70 km/h vairs gandrīz nebija laika un distances drošai reakcijai. Bīstamība bija vairākos līmeņos.
Pirmkārt, priekšā esošais auto apstājās neprognozējami – bez savlaicīga pagrieziena signāla un, spriežot pēc apraksta, bez acīmredzama iemesla. Ja vadītājs grib nogriezties uz meža ceļa vai taciņas, viņam savlaicīgi jāieslēdz pagrieziens, jāsamazina ātrums pakāpeniski un jāļauj citiem saprast savus nodomus.
Otrkārt, aizmugurē braucošais uz īsu brīdi novērsa skatienu no ceļa. Pat sekundes daļa pie 70 km/h ir būtiska – auto šajā ātrumā sekundē nobrauc gandrīz 20 metrus. Ja priekšā pēkšņi ir šķērslis vai stāvošs auto, situācija var mainīties acumirklī.
Treškārt, izvairīšanās manevrs pretējā joslā bija ļoti riskants. Sadursme ar priekšā stāvošo auto tika novērsta, bet varēja notikt frontāla sadursme ar pretimbraucošu auto vai sadursme ar kādu, kurš tajā brīdī jau bija sācis apdzīšanu. Tieši tāpēc pēkšņa izraušana pretējā joslā bez iespējas pārliecināties par drošību ir viens no bīstamākajiem scenārijiem.
Ceturtkārt, ja aiz muguras būtu braucis vēl kāds transportlīdzeklis, varēja izveidoties ķēdes sadursme – viens strauji bremzē, otrs nepaspēj reaģēt, trešais mēģina izvairīties.
Galvenā mācība no šīs situācijas ir ļoti precīza: uz ceļa nedrīkst paļauties, ka priekšā braucošais rīkosies loģiski. Jāietur tāda distance, lai varētu apstāties arī tad, ja priekšā braucošais pēkšņi un nepareizi nobremzē. Un jebkādas darbības ar spoguļiem, telefonu, navigāciju vai salonu ir drošāk veikt tikai tad, kad situācija priekšā ir pilnīgi skaidra un distance ir pietiekama.
Vai esi pieredzējis bīstamu, dīvainu, kaitinošu vai komisku situāciju uz ceļa? Apraksti to un atsūti man uz [email protected]. Ja tev ir video, droši sūti arī to!