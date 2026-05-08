Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt 0
Aizkuņģa dziedzeris ir būtisks gremošanas un endokrīnās sistēmas orgāns, taču tas nav orgāns, par kuru ikdienā daudz domājam. Līdz brīdim, kad tas sāk radīt problēmas. Atšķirībā no sirds vai aknām tas klusē ilgi un par problēmām “signalizē” ļoti nemanāmi. Tieši tāpēc daudzi cilvēki ignorē pirmās pazīmes vai sajauc tās ar citām, šķietami nekaitīgām veselības problēmām.
Eksperti brīdina – viens no iemesliem, kāpēc aizkuņģa dziedzera vēža izdzīvošanas rādītāji ir tik zemi, ir tas, ka slimību ir ļoti grūti atklāt agrīnā stadijā.
Agrīna diagnostika ir sarežģīta arī tad, ja runa ir par citām aizkuņģa dziedzera problēmām, piemēram, pankreatītu – aizkuņģa dziedzera iekaisumu, kas rodas, fermentiem priekšlaicīgi aktivizējoties un bojājot pašu dziedzeri.
Kurām aizkuņģa dziedzera problēmu pazīmēm ir jāpievērš uzmanība jeb kad eksperti iesaka apmeklēt ārstu?