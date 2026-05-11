Vladimirs Putins
Foto. Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Pat Krievijas propagandisti apjukuši: Putins par Zelenski sācis runāt pavisam citādi 59

8:31, 11. maijs 2026
Krievijas prezidenta Vladimira Putina retorika attiecībā uz Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pēdējās dienās izraisījusi plašas diskusijas gan Ukrainā, gan Krievijā. Eksperti un komentētāji pievērsuši uzmanību tam, ka Putins pēkšņi sācis izmantot daudz pieklājīgāku un cieņpilnāku toni nekā iepriekšējos gados, vēsta ārzemju mediji.

Pēc 9. maija parādes Maskavā Putins sarunā ar žurnālistiem negaidīti Zelenski nosauca par “kungu”, kas būtiski atšķiras no viņa līdzšinējās retorikas kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā.

“Es vēlreiz dzirdēju, ka Ukrainas puse, kungs Zelenskis, ir gatava personīgai tikšanās reizei. Jā, es to dzirdēju. Bet mēs to nedzirdam pirmo reizi. Mēs nekad neesam atteikušies, un es neesmu atteicies,” paziņoja Putins.

Šie izteikumi izraisījuši pārsteigumu, jo iepriekš Krievijas līderis ilgstoši izvairījās Zelenski saukt vārdā vai uzvārdā, bieži izmantojot dažādus aizvainojošus apzīmējumus.

Īpaši spilgti tas izpaudās kara sākumā 2022. gada februārī, kad kļuva skaidrs, ka Ukraina negrasās padoties Krievijas iebrukumam. Toreiz Putins emocionālā uzrunā Ukrainas armijai sacīja: “Ņemiet varu savās rokās. Izskatās, ka mums ar jums būs vieglāk vienoties nekā ar šo narkomānu un neonacistu bandu, kas iesēdusies Kijivā un paņēmusi ķīlniekos visu Ukrainas tautu.”

Tagad šādas retorikas vietā izskan daudz pieklājīgāki formulējumi, un tas nav palicis nepamanīts.

Militārais apskatnieks Aleksandrs Kovalenko raksta: “Pēkšņi Putins sācis runāt par to, ka ir gatavs tikties ar kungu Zelenski, lai parakstītu galīgo miera līgumu. Kārtējā manipulācija, bet jau pilnīgi citā retorikā.”

Arī Krievijas propagandas vidē šī izmaiņa radījusi reakciju. Z kanāls Alex Parker Returns raksta: “Kungs Zelenskis. Acīmredzot neleģitīmais Kijivas režīma vadītājs vairs nav.”

Savukārt Krievijas kara korespondents Vladimirs Romanovs publiski jautā: “Krievijas Federācijas prezident Vladimir Vladimirovič Putin: “Kungs Zelenskis”. Tātad Zelenskis tagad vairs nav narkomāns un terorists, bet gan kungs?”

Pats Putins pēc 9. maija pasākumiem izteica vēl vairākus skaļus paziņojumus. Viņš apgalvoja, ka karš tuvojas noslēgumam un pauda gatavību tikties ar Zelenski neitrālā teritorijā. Vienlaikus viņš norādīja, ka šāda tikšanās būtu nepieciešama tikai gala dokumenta parakstīšanai, nevis miera nosacījumu apspriešanai.

Tāpat Putins komentēja Armēnijas vēlmi tuvoties Eiropas Savienībai, izsakot mājienus, ko daudzi uztvēruši kā draudus Armēnijas suverenitātei. Viņš arī atkārtoti atsaucās uz Krievijas argumentiem par Ukrainas vēlmi integrēties Eiropas Savienībā.

Šīs retorikas pārmaiņas eksperti vērtē dažādi. Daļa uzskata, ka tas ir mēģinājums mainīt publisko tēlu un radīt iespaidu par gatavību sarunām, kamēr citi to sauc par taktisku manipulāciju bez reālām pārmaiņām.

