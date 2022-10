Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pieaug draudi, ka atkal iespējams Krievijas uzbrukums Ukrainai no Baltkrievijas teritorijas Ieteikt







Arvien naidīgākie Baltkrievijas un Krievijas paziņojumi un kopīga karaspēka grupējuma izveide liecina par pieaugošiem draudiem, ka atkal iespējams Krievijas uzbrukums Ukrainai no Baltkrievijas teritorijas, ceturtdien paziņojusi Kijiva.

Krievija un Baltkrievija pagājušajā nedēļā paziņoja par jaunu kopīga karaspēka grupējuma izveidi “Baltkrievijas robežu aizsardzībai”.

“Krievijas un Baltkrievijas militāri politiskās vadības agresīvā retorika pastiprinās,” norādījis Ukrainas armijas ģenerālštāba Galvenās operatīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks brigādes ģenerālis Oleksijs Hromovs.

“Krievijas bruņoto spēku ofensīvas atsākšanas draudi ziemeļu frontē pieaug,” pavēstīja Hromovs.

Uzbrukums varētu sākties uz rietumiem no Baltkrievijas robežas, lai pārgrieztu galvenās loģistikas artērijas ieroču un kara tehnikas piegādei Ukrainai no valstīm uz rietumiem no Ukrainas, tai skaitā no Polijas.

Baltkrievijas drošības dienests ceturtdien paziņoja, ka it kā palielinājušies mēģinājumi pārkāpt Baltkrievijas gaisa telpu un pastiprinās izlūkošanas aktivitātes no Ukrainas teritorijas.

Minska pirmdien paziņoja, ka Baltkrievijā kopējā grupējuma ietvaros tiks dislocēti līdz 9000 krievu karavīru un aptuveni 170 tanki.

Baltkrievija apgalvo, ka šiem spēkiem būs aizsardzības raksturs un to mērķis it kā esot Baltkrievijas robežu nodrošināšana.

Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nesen G7 sanāksmē norādījis, ka Krievija mēģina ievilkt Baltkrieviju tieša karadarbībā pret Ukrainu.