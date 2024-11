Foto: Pexels,com

Piecas frāzes, kuras tev nekad nevajadzētu teikt sievietei pāri 50







Daudz muļķību sarakstīts par to, ka 60 ir jaunie 40, vai to, ka 50 gadi ir laiks, kad kārtīgi aplūkot sevi spogulī, kurš mazliet apsmērēts ar zobu pastu (pamēģini to kādreiz – tas ir daudzkārt lētāk nekā plastiskā operācija!). Problēma ir tajā, ka tas, ko cilvēki sagaida no sievietēm pāri 50, nav mainījies. Ne visas jau ir vecmāmiņas, un ne visu dzīve grozās ap kaķa attārpošanas grafiku. Tālāk daži apgalvojumi, no kuriem labāk izvairīties! Tos apkopojusi blogere Mērija Lindena.

“Tu izskaties labi savam vecumam.”

Pēdējie divi vārdi ir lieki. Ja vien sievietei nav tik daudz botoksa, ka smadzenes jau ir paralizētas, viņa zina, ka vairs nav salīdzināma ar 19 gadus vecu meiteni. Vienkārši izsaki komplimentu un ļauj viņai mirdzēt!