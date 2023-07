Pieci svarīgi jautājumi par elektroenerģijas sadales tarifa izmaiņām mājsaimniecībām Ieteikt







Kas, kad un kāpēc mainās?

Ar 1. jūliju stājas spēkā izmaiņas elektroenerģijas sadales tarifos mājsaimniecībām (sadales tarifs veido daļu no ikmēneša elektrības rēķina).

Tarifa maksa klientiem pieaug inflācijas, pārvades tarifa pieauguma un citu faktoru dēļ. Ar esošajiem ieņēmumiem sadales sistēmas operators vairs nespēj nodrošināt kvalitatīvu elektrības piegādes un kritiskās infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumu, kas ietver 92 tūkstošus kilometru elektrolīniju, 28 tūkstošus transformatoru apakšstaciju, nodrošina elektrības piegādi gandrīz 800 tūkstošiem mājsaimniecību un uzņēmumu visā Latvijā u. c. Jāņem vērā, ka elektrotīkla materiālu izmaksas ir augstas – saskaņā ar 2022. gada datiem viena kilometra elektrolīnijas būvniecības izmaksas atkarībā no tehnoloģiskā risinājuma (kabeļlīnija, gaisvadu līnija) un sprieguma pakāpes var veidot no 15 līdz pat 60 tūkstošiem eiro.

Tarifu struktūra kļūst vienkāršāka. 1. jūlijā visi klienti ir automātiski pieslēgti "Pamata" tarifu plānam. Nepieciešamības gadījumā klients izvēlēto tarifu plānu var mainīt reizi mēnesī.

Izmaiņu lielums atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa apjoma. “Sadales tīkls” aicina mājsaimniecības ar jaudīgu pieslēgumu (trīsfāžu, 25 vai vairāk ampēru) izvērtēt iespēju to samazināt, tā pazeminot maksu par sistēmas pakalpojumiem. Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums (to ērti var pieteikt klientu portālā e-st.lv; izmaiņas stāsies spēkā ar nākamo dienu no pieteikuma apstrādes brīža). Bet jāņem vērā ‒ ja pēc laika tomēr radīsies vajadzība pēc lielākas slodzes, tās palielināšana būs par maksu, tāpēc lēmumam jābūt izsvērtam.

Lai nodrošinātu ikvienam iespēju iepazīties ar maksājuma summu savā īpašumā, “Sadales tīkla” mājaslapā www.sadalestikls.lv ir pieejams gan plašāks skaidrojums, gan tarifu kalkulators. Ievadot tajā datus par īpašumam pieslēgto fāžu un ampēru skaitu, kā arī vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī, ikviens var uzzināt maksājuma summu.

Kā izvēlēties sev piemērotāko tarifu plānu?

Iedzīvotājiem no 1. jūlija ir pieejami divi tarifu veidi – “Pamata” un “Speciālais”. “Pamata” tarifi ir izdevīgi iedzīvotājiem ar regulāru ikdienas elektroenerģijas patēriņu (tādi varētu būt apmēram 90% klientu), savukārt “Speciālie” – īpašumiem, kuros elektroenerģijas patēriņš ir ļoti mazs vai neregulārs, piemēram, īpašumiem, kas izlikti pārdošanā un netiek ikdienā apdzīvoti, vasarnīcām ziemas mēnešos, uzņēmumiem ar sezonālu darbību ārpus sezonas u. tml.

Svarīgi, ka tarifu ir iespējams nomainīt, izvēloties piemērotāko nākamajā mēnesī plānotajam elektroenerģijas patēriņam (piemēram, pārceļoties uz vasarnīcu vasarā). To viegli un bez maksas īpašnieki var izdarīt savā profilā “Sadales tīkla” klientu portālā e-st.lv (izmaiņas iespējams veikt reizi mēnesī, turklāt pārejas laikā no 2023. gada jūlija līdz septembrim izmaiņas stāsies spēkā jau esošā mēneša ietvaros).

Kāpēc tarifu kalkulatorā parādās divas dažādas summas par klientam prognozēto jauno tarifa maksu?

Kalkulatorā norādīta iespējamā maksa ar abiem tarifu plāniem (“Pamata” un “Speciālo”), tā palīdzot izvēlēties piemērotāko variantu. Jo lielāks patēriņš, jo salīdzinoši izdevīgāks kļūst “Pamata” plāns, tāpēc, izvēloties “Speciālo” plānu, ļoti rūpīgi jāseko līdzi gan savam esošajam patēriņam, gan prognozētajam pieaugumam nākotnē, ja tāds ir gaidāms, lai nepieciešamības gadījumā laikus pārietu uz “Pamata” plānu.

Svarīgi! Tarifu veido gan fiksētā ikmēneša maksa par pieslēgumu elektrotīklam, gan mainīgā maksa par piegādātajām kilovatstundām (atkarīga no piegādāto kilovatstundu skaita). Tāpēc, vērtējot izmaiņas, kalkulatorā noteikti jāievada ne tikai pieslēguma parametri, bet arī mēneša elektrības patēriņa prognoze un jāizvēlas sev piemērotākais plāns. Tikai tā var iegūt patiesu priekšstatu par izmaiņām.

Vai izmaksu pieaugumu iespējams samazināt?

Elektrības rēķinu veido ne tikai pārvades un sadales tarifs, bet arī maksa par elektrību un nodokļi. Tāpēc uz elektroapgādes pakalpojumu jāraugās kopumā:

izvēloties piemērotāko elektroenerģijas tarifu pie elektrības tirgotāja,

izvēloties piemērotu pieslēguma jaudu (to izvērtēt varētu būt īpaši aktuāli privātmājām ar jaudīgu (trīsfāžu, 25 vai vairāk ampēru) pieslēgumu),

taupot elektrību ikdienā.

Ja mājsaimniecībai pieslēgta arī gāze, iespējams, ir vērts izvērtēt pāreju uz elektrību, atsakoties no gāzes pakalpojumu izmaksām un padarot efektīvāku savu elektrības pieslēgumu. Protams, katra situācija ir individuāla, tāpēc nav viena standarta risinājuma.

Aprēķināt patēriņa paradumiem atbilstošu slodzi mājsaimniecībā var palīdzēt “Sadales tīkla” mājaslapā pieejamais slodzes aprēķina kalkulators. Papildu ieteikumus var jautāt elektrospeciālistiem.

Joprojām ir spēkā arī valsts atbalsts aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem: trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām (personām); iedzīvotājiem, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti; iedzīvotājiem ar I invaliditātes grupu vai to aizgādņiem; daudzbērnu ģimenēm.

Kāpēc elektroapgādes tarifs pieaug, ja elektroenerģijas cena ir kritusies?

Patiesi, redzot, kā pēdējā laikā nokritusies elektrības cena, šķiet, ka tarifa maksas pieaugumam vairs nav pamata. Tomēr jāatceras, ka tarifs tiek veidots, balstoties uz faktisko elektrības cenu, inflāciju, “Augstsprieguma tīkla” tarifa izmaksu pieaugumu šobrīd un uz ilgtermiņa nākotnes prognozēm.

Ģeopolitiskie apstākļi un inflācija ir skāruši praktiski visu Latvijas tautsaimniecību, un būtu grūti atrast nozari, kurā nebūtu vērojams izmaksu pieaugums. “Sadales tīklam” arī šajā situācijā ir pienākums garantēt nepārtrauktu uzņēmuma darbību un augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot kritisko infrastruktūru, un tas bez tarifu izmaksu pieauguma, ko rūpīgi vētījusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), vairs nav iespējams. Sadales tarifi pēdējoreiz celti 2016. gadā. Savukārt 2020. gadā, īstenojot optimizācijas pasākumus, tarifi tika samazināti. Attiecīgi sadales tarifi šo septiņu gadu laikā nav auguši, bet, ņemot vērā šābrīža kopējo izmaksu pieaugumu, kvalitatīvu elektroapgādi bez tarifu palielināšanas vairs nav iespējams nodrošināt.

Būtiski, ka atbilstoši SPRK metodikai reizi gadā tarifu apjomu varēs koriģēt gadījumā, ja būs mainījušies tarifu izmaksas ietekmējošie ārējie faktori, piemēram, inflācija, samazinājusies elektroenerģijas cena u. tml.