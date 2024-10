Foto – Fotolia/leungchopan

Pieredzējusi ceļotāja nosaukusi galveno kļūdu, ko pieļauj sievietes, pirmo reizi ceļojot vienatnē Ieteikt







Pēdējos gados ceļošana vienatnē ir kļuvusi ārkārtīgi populāra, īpaši sieviešu vidū. Tomēr, dodoties pirmajā solo ceļojumā, daudzi cilvēki pamatoti uztraucas.

Pieredzējusī solo ceļotāja – 63 gadus vecā rakstniece Kristīna Forda (Christina Ford), kura raksta arī dzīvesstila blogu un ir godalgotās grāmatas “In Search of Mr Darcy: Lessons Learned in the Pursuit of Happiness” autore, komentārā laikrakstam “Daily Mail” norādīja, ka galvenā kļūda, ko pieļauj daudzas sievietes, pirmo reizi dodoties ceļojumā bez kompānijas, ir mēģinājums “nokost vairāk, nekā var sakost”.

“Ja tas ir jūsu pirmais solo ceļojums un jūs baidāties lidot, neplānojiet divu nedēļu ceļojumu ar vairākiem lidojumiem. Izvēlieties vietu, uz kuru varat aizlidot tieši,” iesaka Kristīna.

Tomēr viņa iesaka ceļotājām sievietēm savu pirmo solo ceļojumu plānot nelielā apjomā, pirms tam labi izpētot vietu, uz kuru viņas vēlētos doties.

“Veiciet izpēti un ieplānojiet kaut ko tādu, ko vienmēr esat vēlējusies darīt, bet savas komforta zonas robežās,” saka rakstniece, piebilstot, ka viņa pati parasti izmanto ChatGPT, lai plānotu īsus ceļojumus.

“Mans pieprasījums ChatGPT bija šāds: “Viena ceļotāja, trīs dienas, mīl tūristu apskates vietas, vēsturi, lielisku ēdienu un, protams, iepirkšanos. Pāris sekunžu laikā man bija trīs dienu maršruts, un es to ievēroju aptuveni 90 % gadījumu. Bravo, ChatGPT!” Kristīna dalījās pieredzē, plānojot savu neseno ceļojumu uz Romu.

