“Pīļu dīķis uzvārījās!” Gundars Āboliņš par Hermaņa izteikumiem televīzijā Ieteikt







“Ne vienmēr piekrītu Alvim Hermanim, it īpaši kas attiecas uz viņa ieskatiem politiskajos jautājumos. Bet ļoti bieži piekrītu, saka Jaunā Rīgas teātra aktieris Gundars Āboliņš TV 24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum.” piektdien, 8.septembrī.

Komentējot Alvja Hermaņa ideju par tautvaldību, kuru režisors izklāstījis gan sociālajā vietnē “Facebook”, gan LTV1 diskusiju raidījumā “1pret1”, Gundars Āboliņš ir tiešs: “Tas ir normāli, dabiski un apsveicami. Šāda eksplozija, emocionāla eksplozija ir vajadzīga. Mēs sakām, ka nevajag ar emocijām, vajag ar prātu? Nē, vajag ar emocijām un prātu. Nedrīkst būt tikai racionāls aprēķins visu lēmumu pieņemšanā. Emocionālam un cilvēciskam motīvam apakšā ir jābūt. Negribu diskutēt par Alvja Hermaņa politiskajiem uzskatiem, bet tas, ko viņš izdarīja un ka viņš to pateica, būdams atpazīstama un autoritatīva persona, ir ļoti labi. Pīļu dīķis uzvārījās!”

“Mēs degradējamies neaptveramā tempā, pašiznīcināšanās režīms ir ieslēgts daudzās Eiropas valstīs. To nevar neredzēt. Ir vāja cerība ko apturēt, vai pagriezt. Ir sāpīgi tajā skatīties. Mēs atsakāmies no savas atmiņas, vēstures, atsakāmies to pieņemt ar visam kļūdām, nezināšanu, nodevību, “ Āboliņš piekrīt Hermaņa publiskajiem izteikumiem par to, ka Latvija, kā valsts degradējas.

Runājot par režisora Alvja Hermaņa ierosinājumu pirmdien, 11.septembrī, plānoto svinīgo Latvijas basketbola valstsvienības sagaidīšanu pie Brīvības pieminekļa pārvērst par protestu pret valdību, Āboliņš ir skeptisks “pārvērst tādu svinīgu gadījumu par politisku ietonētu pasākumu, es tā laikam nedarītu”.

Visu sarunu ar Gundaru Āboliņu skaties TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” šovakar, plkst 21:00!