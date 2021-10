Aktieris Gundars Āboliņš: Brektes daiļrade man nav pieņemama, bet kriminālprocesu pret viņu nebūtu jāsāk Ieteikt







Latviešu aktieris Gundars Āboliņš TV24 raidījumā “Nedēļa. POST SCRIPTUM” komentē vienu no šīs nedēļas skaļākajiem notikumiem sabiedriskajā dzīvē – pret mākslinieku Kristianu Brekti uzsākto kriminālprocesu saistībā ar viņa darbiem, kuros, iespējams, atainota bērnu pornogrāfija.

“Teikšu atklāti – gan ētiski, gan estētiski Kristiana Brektes daiļrade man nav pieņemama. Bet es ne par ko nepiekritīšu, ka pret viņu kā pret mākslinieku tiek uzsākts kriminālprocess, jo tas ir precedents cenzūrai, pret ko mēs visi cīnāmies,” norāda aktieris. Šajā ziņā G. Āboliņš nostājas K. Brektes pusē – kā mākslinieka pusē, kuram ir tiesības radīt savus darbus.

“Bet ir cits jautājums – vai krimināllieta ir ierosināta pareizi pret Brekti, jo it kā bērnu pornogrāfija. Es savā guļamistabā savu sievu vai mīļāko varu fotografēt no kāda rakursa vēlos. Ja es to izlieku publiski, tad iestājas mana atbildība par to. Man šķiet, ka kriminālprocesam, kur tiešām ir pamats par bērnu pornogrāfiju, jābūt pret tiem, kas izvietoja to darbu un tiem, kas to finansēja. Finansētāji un izvietotāji ir taču zināmi, viņi nav anonīmi, bet Kristians Brekte ir tiesīgs gleznot, veidot. Viņš ir mākslinieks. Un, ja mēs sakām, ka mūsdienu mākslai nav kritēriju un mēs drīkstam teikt, ka viss ir māksla, tad es ar tikpat lielām tiesībām varu teikt, ka nekas nav māksla,” secina G. Āboliņš.

Jauno TV24 iknedēļas raidījumu “Nedēļa. POST SCRIPTUM”, ko vada žurnāliste Anita Daukšte, skaties katru piektdienu plkst. 22.00!