“Pirms sekundes uzzināju!” Daudzi iPhone lietotāji nemaz nezina, kam domāta šī mazā poga ekrāna stūrī 0
Daudzi “iPhone” lietotāji ikdienā izmanto telefonu gadiem, bet izrādās — pat labi zināmā ierīcē vēl var atrast kādu pārsteigumu. Sociālajā tīklā “Threads” uzmanību piesaistījis ieraksts, kurā lietotāja Diāna Denisova atklājusi mazu, bet noderīgu pogu “iPhone” vadības centrā.
Runa ir par izslēgšanas pogu, kas redzama “iPhone” “Control Center” jeb vadības centrā. To var atrast, pavelkot ekrānu uz leju no augšējā labā stūra — tur, kur atrodas ātrās piekļuves pogas Wi-Fi, Bluetooth, spilgtumam, skaļumam un citām funkcijām. Ekrāna augšējā labajā pusē redzama neliela izslēgšanas ikona. To paturot, iespējams izslēgt telefonu bez ierastās sānu pogu kombinācijas.
“Tikai tagad uzzināju, ka iPhone var izslēgt, izmantojot šo pogu. Jūs to zinājāt?” raksta ieraksta autore.
Komentāri ātri vien parādīja, ka viņa nebūt nav vienīgā, kas šo funkciju nebija pamanījusi. “Pirms sekundes uzzināju,” raksta Amanda. Laura piebilst: “Paldies, tagad zināšu.” Arī Evija atzīst: “Es pirmo reizi redzu to pogu. Izrādās, ka manam arī ir.”
Daudzi komentētāji steidz pārbaudīt savus telefonus. Viktorija raksta, ka sākumā gribējusi teikt — viņai tādas pogas nav, bet pēc tam tomēr to ieraudzījusi. Ritma komentē: “Tagad zinu. Pārliecinājos, ka manam arī tāda ir.” Savukārt Kristīne atzīst, ka pēc ieraksta uzreiz pārbaudījusi telefonu un konstatējusi — poga tiešām tur ir.
Daļa lietotāju atklāj, ka līdz šim telefonu izslēdza citādi. Kāda komentētāja raksta, ka vienmēr slēgusi telefonu caur iestatījumiem un brīnījusies, kāpēc nav ātrāka risinājuma. Cita atzīst, ka parasti prasījusi Siri, lai restartē telefonu. Vēl kāda piebilst, ka ierastā pogu kombinācija reizēm beidzas nevis ar izslēgšanu, bet ar nejauši uzņemtu ekrānuzņēmumu.
Tomēr netrūkst arī tādu, kas par šo iespēju zinājuši jau sen. “Tikai šādi to arī daru,” raksta Sanita. Ilze piebilst, ka šo funkciju zina un bieži izmanto. Kāds komentētājs pat lakoniski norāda: “Bet tā taču arī ir izslēgšanas poga.”
Kā jau sociālajos tīklos ierasts, diskusijā netrūkst arī joku. “Labrīt,” smejas Vilnis, savukārt cita lietotāja netic: “Nevar būt, ka tā poga tur visu laiku ir dzīvojusi!” Kāds komentētājs uz jaunatklājumu reaģē ar: “Jā, jau veselas trīs sekundes tagad šo zinu.” Vēl kāda raksta: “Mūžu dzīvo, mūžu mācies.”
Īpaši asprātīgi komentētāji atzīst, ka pamanījuši ne tikai izslēgšanas ikonu, bet tikai tagad ievērojuši arī citas vadības centra pogas. “Es atkal tikko tikai pamanīju to plusu kreisajā pusē,” raksta viena lietotāja.