Ēkrānuzņēmums no @denisovadiaana ieraksta “Threads”

“Pirms sekundes uzzināju!” Daudzi iPhone lietotāji nemaz nezina, kam domāta šī mazā poga ekrāna stūrī 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
Mājas Sadzīve

Daudzi “iPhone” lietotāji ikdienā izmanto telefonu gadiem, bet izrādās — pat labi zināmā ierīcē vēl var atrast kādu pārsteigumu. Sociālajā tīklā “Threads” uzmanību piesaistījis ieraksts, kurā lietotāja Diāna Denisova atklājusi mazu, bet noderīgu pogu “iPhone” vadības centrā.

Kokteilis
Gatavi atdot pēdējo: cilvēki, kas dzimuši šajos mēnešos, tiek uzskatīti par visdāsnākajiem
Ko par cilvēku patiesībā pasaka viņa mājoklis? Psihologi izceļ 5 detaļas
Tie jāēd pēc iespējas biežāk: 5 visvērtīgākie konservētie pārtikas produkti sirdij un zarnām
Lasīt citas ziņas

Runa ir par izslēgšanas pogu, kas redzama “iPhone” “Control Center” jeb vadības centrā. To var atrast, pavelkot ekrānu uz leju no augšējā labā stūra — tur, kur atrodas ātrās piekļuves pogas Wi-Fi, Bluetooth, spilgtumam, skaļumam un citām funkcijām. Ekrāna augšējā labajā pusē redzama neliela izslēgšanas ikona. To paturot, iespējams izslēgt telefonu bez ierastās sānu pogu kombinācijas.

“Tikai tagad uzzināju, ka iPhone var izslēgt, izmantojot šo pogu. Jūs to zinājāt?” raksta ieraksta autore.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Es jau sen gaidīju!” Kaspara Zemīša ģimenē gaidāms mazulis
Pēc ažiotāžas ap Ādolfu Šapiro JRT komentē izrādes “Dons Kihots” likteni
Bars pusaudžu Valmierā nežēlīgi piekauj un pazemo vienaudzi – notikušo iemūžina un dižojas ar to sociālajos tīklos

Komentāri ātri vien parādīja, ka viņa nebūt nav vienīgā, kas šo funkciju nebija pamanījusi. “Pirms sekundes uzzināju,” raksta Amanda. Laura piebilst: “Paldies, tagad zināšu.” Arī Evija atzīst: “Es pirmo reizi redzu to pogu. Izrādās, ka manam arī ir.”

Daudzi komentētāji steidz pārbaudīt savus telefonus. Viktorija raksta, ka sākumā gribējusi teikt — viņai tādas pogas nav, bet pēc tam tomēr to ieraudzījusi. Ritma komentē: “Tagad zinu. Pārliecinājos, ka manam arī tāda ir.” Savukārt Kristīne atzīst, ka pēc ieraksta uzreiz pārbaudījusi telefonu un konstatējusi — poga tiešām tur ir.

Daļa lietotāju atklāj, ka līdz šim telefonu izslēdza citādi. Kāda komentētāja raksta, ka vienmēr slēgusi telefonu caur iestatījumiem un brīnījusies, kāpēc nav ātrāka risinājuma. Cita atzīst, ka parasti prasījusi Siri, lai restartē telefonu. Vēl kāda piebilst, ka ierastā pogu kombinācija reizēm beidzas nevis ar izslēgšanu, bet ar nejauši uzņemtu ekrānuzņēmumu.

Tomēr netrūkst arī tādu, kas par šo iespēju zinājuši jau sen. “Tikai šādi to arī daru,” raksta Sanita. Ilze piebilst, ka šo funkciju zina un bieži izmanto. Kāds komentētājs pat lakoniski norāda: “Bet tā taču arī ir izslēgšanas poga.”

Kā jau sociālajos tīklos ierasts, diskusijā netrūkst arī joku. “Labrīt,” smejas Vilnis, savukārt cita lietotāja netic: “Nevar būt, ka tā poga tur visu laiku ir dzīvojusi!” Kāds komentētājs uz jaunatklājumu reaģē ar: “Jā, jau veselas trīs sekundes tagad šo zinu.” Vēl kāda raksta: “Mūžu dzīvo, mūžu mācies.”

Īpaši asprātīgi komentētāji atzīst, ka pamanījuši ne tikai izslēgšanas ikonu, bet tikai tagad ievērojuši arī citas vadības centra pogas. “Es atkal tikko tikai pamanīju to plusu kreisajā pusē,” raksta viena lietotāja.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Ar mēli? Jaunā iPhone funkcija, kas pārsteidz cilvēkus
iPhone 17 lietotāji atklāj nopietnu viedtālruņa problēmu: tā var sanervozēt daudzus
Mājas
iPhone eksperti atklāj divas viltības, kas ļaus tālruni uzlādēt četras reizes ātrāk
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.