iPhone 17 lietotāji atklāj nopietnu viedtālruņa problēmu: tā var sanervozēt daudzus 0
Jaunais iPhone 17 tiek slavēts par izcilo kameru un augsto veiktspēju, taču tam ir arī būtiski trūkumi. Pēc “Scratchgate” skandāla, kad lietotāji sūdzējās par viegli saskrāpējamo alumīnija korpusu, iPhone 17 lietotāji ziņo par daudz nopietnāku problēmu – nestabilu savienojamību.
Kā vēsta Slashgear, flagmaņa īpašnieki saskaras arī ar mobilo sakaru un Wi-Fi kļūmēm. Tālrunis zaudē tīkla signālu, pārtrūkst zvani un netiek nosūtīti ziņojumi. Daži lietotāji norāda, ka Wi-Fi savienojums pārtrūkst uzreiz pēc ierīces atbloķēšanas.
iPhone 17 ir aprīkots ar jaunu antenu sistēmu un Apple pirmo N1 bezvadu mikroshēmu, kas aizstāj līdzšinējo Qualcomm mikroshēmu. Domājams, ka tieši šī tehnoloģiskā pāreja varētu būt kļūmju cēlonis.
Daļa lietotāju ziņo, ka pēc iOS 26.1 beta versijas instalēšanas savienojuma stabilitāte uzlabojas, kas liecina, ka problēma, iespējams, ir saistīta ar neizstrādātu programmatūru.
2010. gadā Apple jau saskārās ar līdzīgu problēmu iPhone 4 modelī, kad tālrunis zaudēja signālu, ja to turēja “nepareizi”. Toreiz Stīvs Džobss to komentēja ar ikonisko frāzi: “Tikai neturiet to tā.”
Lietotājiem, kuri saskaras ar savienojuma problēmām, ieteicams restartēt ierīci vai gaidīt iOS 26.1 atjauninājumu, kas jau novērš daļu kļūdu. Ja problēma saglabājas, ieteicams sazināties ar Apple atbalsta dienestu.