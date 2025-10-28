Ar mēli? Jaunā iPhone funkcija, kas pārsteidz cilvēkus 0
Jauna iPhone funkcija ļauj ar mēli pāršķirstīt “TikTok” un “Reels” videoklipus. Šī funkcija ir pieejama iPhone 11 un jaunāku modeļu lietotājiem, kuri ir atjauninājuši ierīci uz iOS 26.
“SlashGear” ziņo, ka funkcija “Head Tracking” (galvas izsekošana) galvenokārt tika izstrādāta cilvēkiem ar invaliditāti, taču tā ir piesaistījusi arī citu lietotāju interesi. Sociālie tīkli ir pārpildīti ar video, kuros lietotāji ritina “TikTok” un “Reels” video, kustinot mēli. Lai to izdarītu, iestatījumos ir jāieslēdz atbilstošā opcija.
Sistēma neizmanto nekādus īpašus sensorus, bet gan paļaujas uz priekšējo kameru, lai izsekotu sejas izteiksmes un galvas kustības. iPhone var noteikt jebkuru sejas izteiksmi, tostarp lūpu kustības un acu piemiegšanu.
Tāpat cilvēki var pielāgot arī citas opcijas. Piemēram, varat iestatīt atzīmi “Patīk”, kad smaidāt vai paceļat uzacis, vai pārsūtīt video piemiedzot ar aci.
Pievienotajā video varat redzēt, kā tas notiek darbībā!
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!