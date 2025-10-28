Ar mēli? Jaunā iPhone funkcija, kas pārsteidz cilvēkus 0

LA.LV
14:58, 28. oktobris 2025
Kokteilis Stilo

Jauna iPhone funkcija ļauj ar mēli pāršķirstīt “TikTok” un “Reels” videoklipus. Šī funkcija ir pieejama iPhone 11 un jaunāku modeļu lietotājiem, kuri ir atjauninājuši ierīci uz iOS 26.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Esmu tik smalciņa.” Rēzija Kalniņa atklāj, kāds ir iemesls viņas vizuālajām pārmaiņām 6
Kokteilis
No Auna drosmes līdz Zivju intuīcijai. Pasaki, kas esi pēc horoskopa, un mēs pateiksim, kādas īpašības tev “nāk līdzi pūrā”!
Kokteilis
Šajā vecumā jūsu dzīve mainīsies uz visiem laikiem: numerologi atklājuši formulu, kā aprēķināt savu liktenīgo brīdi
Lasīt citas ziņas

“SlashGear” ziņo, ka funkcija “Head Tracking” (galvas izsekošana) galvenokārt tika izstrādāta cilvēkiem ar invaliditāti, taču tā ir piesaistījusi arī citu lietotāju interesi. Sociālie tīkli ir pārpildīti ar video, kuros lietotāji ritina “TikTok” un “Reels” video, kustinot mēli. Lai to izdarītu, iestatījumos ir jāieslēdz atbilstošā opcija.

Sistēma neizmanto nekādus īpašus sensorus, bet gan paļaujas uz priekšējo kameru, lai izsekotu sejas izteiksmes un galvas kustības. iPhone var noteikt jebkuru sejas izteiksmi, tostarp lūpu kustības un acu piemiegšanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Teica kundzīte, kura brauca bučoties ar Putinu!” Vairas Vīķes-Freibergas sacītais par Stambulas konvenciju izraisa viedokļu viesuļvētru
“Es mīlu Ziemassvētku dāvanas!” Nīderlande dod mājienu, ko darīs ar iesaldētajiem Krievijas aktīviem
Kokteilis
Atklāj, ko tieši tava telefona numura cipari piesaista – bagātību, mīlestību vai prieku

Tāpat cilvēki var pielāgot arī citas opcijas. Piemēram, varat iestatīt atzīmi “Patīk”, kad smaidāt vai paceļat uzacis, vai pārsūtīt video piemiedzot ar aci.

Pievienotajā video varat redzēt, kā tas notiek darbībā!

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
iPhone 17 lietotāji atklāj nopietnu viedtālruņa problēmu: tā var sanervozēt daudzus
Mājas
iPhone eksperti atklāj divas viltības, kas ļaus tālruni uzlādēt četras reizes ātrāk
iPhone 16 ar jaudīgu akumulatoru un augstu triecienizturību – uzticams sabiedrotais jūsu piedzīvojumos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.