Markus Riva ticis pie sava jaunā "iPhone" telefona. Publicitātes foto

iPhone eksperti atklāj divas viltības, kas ļaus tālruni uzlādēt četras reizes ātrāk Ieteikt







iPhone tālruņa uzlāde no 0 līdz 100 procentiem var ilgt līdz pat četrām stundām. Ņemot vērā to, cik atkarīgi esam no saviem tālruņiem, šīs dažas stundas var šķist kā bezgalība, tāpēc tehnoloģiju eksperti atklājuši vienkāršas darbības, lai viedtālruņa akumulatoru uzlādētu līdz pat 90 procentiem tikai pusotras stundas laikā, ziņo “Daily Mail“.

Viltība slēpjas iestatījumos – uzlādes laikā vienkārši pārslēdzieties uz lidmašīnas režīmu.

Kad tālrunis ir lidmašīnas režīmā, netiek izmantoti mobilie dati, Bluetooth un Wi-Fi funkcijas, kas fonā pastāvīgi izlādē akumulatoru. Visi bezvadu sakari tiek atspējoti, kad tiek ieslēgts lidmašīnas režīms, kas parasti ir nepieciešams pasažieriem lidmašīnās, lai gan Apvienotā Karaliste un ES ļauj aviokompānijām nodrošināt 5G pasažieriem gaisā.

Kad aktivizēts lidmašīnas režīms, iestatījumos jāieslēdz Low Battery Mode, arī šī darbība palielinās uzlādes ātrumu.

Apple nākammēnes plāno laist klajā jauno iPhone 15, un tiek baumots, ka tas atbalstīs uzlādes ātrumu līdz 35 W — ievērojami ātrāk nekā tā priekšgājējs iPhone 14, kura uzlādes ātrums ir tikai 20 W.

Tas nozīmē, ka gaidāmais viedtālrunis tiks uzlādēts no nulles līdz 100 procentiem tikai vienas stundas laikā, tādējādi ietaupot lietotāju dārgo laiku. Ziņas atklāja 9to5Mac, atsaucoties uz nozares avotiem, lai gan nav skaidrs, vai visi iPhone 15 modeļi atbalstīs 35 W uzlādi. 35 W attiecas uz tālruņa akumulatoram piegādātās jaudas daudzumu.

Tā kā iPhone 14 Pro var uzlādēt tikai ar 27 W jaudu, pilnīgai uzlādei nepieciešamas aptuveni divas stundas, un tā pievienošana 35 W lādētājam nepaātrinās uzlādi.