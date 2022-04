Foto: Valsts policija meklē/Facebook

Policija meklē vīrieti par vērtīgu grāmatu, tostarp 10 000 eiro vērta Puškina darba, zādzību Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Ieteikt







Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību atrast vīrieti aizdomās par vērtīgu grāmatu, tostarp 10 000 eiro vērta Aleksandra Puškina darba, zādzību Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Rīgā.

Pagājušajā nedēļā bibliotēkā Mūkusalas ielā nozagtas vairākas vērtīgas grāmatas – 1829.gadā izdota Aleksandra Puškina grāmata “Poltava” (“Полтава”), 1913.gadā izdota Alekseja Kručjoniha grāmata “Protestēsim” (“Возропщем”) un nezināmā gadā izdota Alekseja Kručjoniha grāmata “Uzvara par sauli” (“Побѣда над Солнцем”), aģentūru LETA informēja Valsts policija.

Puškina grāmatas vērtība Krievijas tirgū varētu būt apmēram no 10 līdz 12 000 eiro.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka ar noziegumu, iespējams, saistīts attēlā redzamais vīrietis.

Pēc Puškina grāmatas zādzības, kas tika izdarīta 23.aprīlī, vīrietis, iespējams, ar sabiedrisko transportu ap plkst.11.45 devās virzienā uz Vecrīgu.

Policija aicina aplūkot attēlā redzamo vīrieti un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu.

Tāpat policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem ir informācija par konkrēto grāmatu atrašanās vietu, tostarp, ja tās redzētas pārdošanā. Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 25321551 vai 110.

Aģentūrai LETA sazinoties ar LNB pārstāvi Augustu Zilbertu, viņš apstiprināja, ka konstatēts zādzības fakts. Konkrētā persona 23.aprīlī apmeklēja bibliotēku un pasūtīja trīs grāmatas, bet tās nenodeva. Pēc LNB pārstāvja paustā, visdrīzāk, apzināti ticis bojātas grāmatu magnētiskās aizsardzības uzlīmēs, līdz ar to cilvēkam izdevās grāmatas noslēpt un iznest cauri bibliotēkas magnētiskajiem drošības vāriem.

Zilberts atzīmēja, ka informācija par zādzības faktu, kā arī bibliotēkas video novērošanas ieraksti, ieskaitot personu identificējošos datus, ir nodoti policijas rīcībā un patlaban notiek izmeklēšana.

Viņš norādīja, ka, lai gan policijas rīcībā ir nodoti personu identificējošie dati, tie ir vēl jāpārbauda, vai tie ir patiesi, vai gadījumā tas nav kāds viltojums, jo personai bija lasītāja karte.

Jautāts, vai ir plānots mainīt LNB drošības protokolu, lai šādi gadījumi neatkārtotos, Zilberts norādīja, ka kopš LNB atrodas jaunajā mājvietā, šis ir viens no ārkārtīgi retiem gadījumiem, ka kāds ir mēģinājis iznest no bibliotēkas grāmatas. Iepriekš ir bijuši centieni to paveikt, bet nekas tik sekmīgs nav izdevies.

LNB pārstāvis uzsvēra, ka drošības protokols tiks pārrunāts, tomēr patlaban nevar viennozīmīgi teikt, ka protokols tiks mainīts, jo sistēma ir daudzpusīga un droša, tomēr cilvēkam ar īpašu centību to ir izdevies apiet.