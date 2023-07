FOTO. VIDEO. Polijā Glivicē darbu sācis Ukrainai piegādāto tanku “Leopard” remonta centrs. Pirmie “pacienti” jau ieradušies

Ukrainai nodoto vācu tanku “Leopard 2” remonta centrs Polijā ir sācis darbu, paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Mariušs Blaščaks.

“Remonta centrs Glivicē ir sācis darbu! Pirmie divi “Leopard” tanki no Ukrainas jau ir ieradušies “Bumar” ražotnē,” ministrs rakstīja vietnē “Twitter”.

Par tanku remonta centra izveidi Polijā Blaščaks aprīlī vienojās ar Vācijas aizsardzības ministru Borisu Pistoriusu.

Centru Glivicē, Polijas Silēzijas vojevodistē, izveidoja Polijas bruņojuma ražotājs “Bumar-Labedy”. Bija plānots, ka darbu maijā, tomēr tas aizkavējās.

Glivicē tiks remontēti Polijas un Vācijas Ukrainai piegādātie “Leopard 2”.

Šomēnes vizītes Polijā laikā Pistoriuss kritizēja Polijas pusi par kavēšanos centra izveidē.

Polish Media is reporting that the Repair and Restoration Facility for Western Equipment in the City of Gliwice is now Operational with at least 2 Leopard 2A4 Tanks which suffered Damage during Fighting in Ukraine already said to have Arrived for Repairs. pic.twitter.com/cfkZbvneqY

— OSINTdefender (@sentdefender) July 22, 2023