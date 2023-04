Polijas vidienē uzieta nogāzusies raķete. Ir versijas, kā tā tur nonākusi

Polija ceturtdien pavēstīja, ka valsts vidienē netālu no Bidgoščas tiek veikta izmeklēšana vietā, kur atrastas militāra lidojoša objekta atliekas, kas atbilstoši vietējo mediju ziņām ir raķete ar uzrakstiem kirilicā.

“Līdzās prokuroriem notikuma vietā ir militārie eksperti, policija, žandarmi un [Polijas militārās pretizlūkošanas dienesta] SKW pārstāvji,” tviterī pavēstīja tieslietu ministrs Zbigņevs Zjobro.

Objekts nogāzies “aptuveni desmit kilometru attālumā no Bidgoščas,” piebilda ministrs. Nogāšanās vieta atrodas tālu no Polijas robežām ar Ukrainu vai Krieviju.

“Situācija draudus [netālā Zamoscas ciema] iedzīvotājiem nerada,” tviterī norādīja Aizsardzības ministrija.

Tā ir “vairākus metrus gara un ietriekusies tieši zemē. (..) Caurule ir tukša, nav skaidrs, vai tā ir sprāgusi. Arī kaujas galviņas nav”, tviterī situāciju raksturoja RMF FM.

Uz raķetes ir uzrakts kirilicā, norādīja radiostacija. Medijs arī citē, militāro ekspertu, kas teicis, ka arī Polijas armijas arsenālos ir daudz padomju ieroču.

Objekts tur varētu būt nonācis militāro manevru gaitā, kas rīkoti “poļu vai ukraiņu pilotiem”, viņš piebilda.

