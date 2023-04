Publicitātes foto

Praktiski ieteikumi, kā panākt, lai mājoklī pavasarī valdītu priecīgāka un gaišāka atmosfēra Ieteikt







Rebeka Rogale, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ja mājās rodam daudz prieka, esam spējīgi to nest arī savās ikdienas gaitās un dāvāt citiem. Ja turpretim mājoklī nejūtamies ērti, droši un apmierināti, tad pēc iespējas vairāk laika cenšamies pavadīt ārpus mājas. Kā panākt, lai mūsu mājoklī, it īpaši pavasarī, valdītu priecīgāka un gaišāka atmosfēra?

Pārmaiņas vismaz ­vienā stūrītī

Nesen veiktajā IKEA pētījumā “Dzīve mājās” 81% cilvēku atzīst, ka vēlas mājoklī just prieku, bet tikai 61% mājokļa saimnieku to patiešām sajūt. To vidū, kas mājokli īrē, šis procents ir vēl zemāks – 51%. Lai gan pēc savas būtības un rakstura esam ļoti dažādi un viedoklis par prieka avotu var radikāli atšķirties, vienojošais ir tas, ka mājās visi vēlas sajust fizisku un garīgu labsajūtu. To, ka mājas ir viņu fiziskās un garīgās labsajūtas avots, aptaujā atzīmē tikai aptuveni 44–45% iedzīvotāju. Tātad šī ir viena no jomām, kuru uzlabojot gūsim arī vairāk prieka.

Ja zaļa krāsa netīk, arī pastelīgās nokrāsas mudinās domāt par maigu pavasari. Publicitātes foto

Saspringtajā ekonomiskajā situācijā lielas izmaiņas nav īstenojamas ātri un viegli. Tāpēc jādomā ilgtermiņā un jārīkojas pakāpeniski – ieteicams izvēlēties vienu mājokļa zonu, kuras labiekārtošana nestu vislielāko vai visātrāko labsajūtas uzlabojumu, un sākt ar to. Un tam nemaz nav vajadzīgi milzīgi ieguldījumi. Piemēram, ja ģimenei ir svarīga kopā būšana un kopīgas maltītes, varbūt sākumam der iegādāties lielu galdu ar ērtiem krēsliem. Senioru pārim, iespējams, aktuālāka būs investēšana komfortablos klubkrēslos vai dīvānā, bet jaunai ģimenei – trauku mašīnā. Citiem ilgstošu gandarījumu var sniegt, piemēram, ērtāks mēbeļu izkārtojums, atjaunota krāsu palete, aizkaru nomaiņa pret žalūzijām, paklāja vai gaismas ķermeņa iegāde, jauns dvieļu vai katliņu komplekts utt. Galvenais, lai uzsvars nebūtu uz jaunu lietu iegādi, bet uz to, lai jaunais risinājums sniegtu labsajūtu ilgtermiņā.

Svaiga krāsu palete

Katram no mums ir vismaz pāris toņu, kas patīk un sniedz emocionālu komfortu. Turklāt laika gaitā šīs krāsas mēdz mainīties. Svarīgi nepalaist garām brīdi, kad iepriekš izvēlētie toņi vairs nešķiet tuvi, un paleti nomainīt arī interjerā. Šogad ļoti aktuāla ir pavasarim tik piemērotā zaļo toņu gamma, turklāt visi spektri – no olīvu līdz pat piparmētru, eikaliptu un salvijas zaļajiem. Ja tomēr neesat zaļā cienītājs, priecīgu pavasara noskaņu palīdzēs radīt visi pasteļtoņi salikumā ar balto, dzidri zilo un pelēko krāsu. Un, protams, dzeltenais. Vieglākais veids, kā krāsu integrēt telpā, – nomainīt tekstilu. Ja ir vairāk laika un finansiālu iespēju – var pārkrāsot vienu sienu vai dekorēt to ar pašlīmējošu tapeti. Pārmaiņas būs ­acīmredzamas!

Tuvāk dabai

Zaļie augi dzīves telpā vienmēr ienes pozitīvāku noskaņu, arī tad, ja tie ir izmantoti tikai kā dabas motīvi interjera dekorā. Publicitātes foto

Zaļo augu klātbūtne vienmēr nostrādā. Vienalga, vai tie ir pirmie dīgsti uz palodzes, istabaugi vai grieztie ziedi un plaucētie zari vāzēs. Līdz ar tiem interjerā ienāk pavasaris! Ja ar zaļajiem augiem esat uz jūs, noderēs šīs sezonas izstādēs “Ambiente” un “Heimtextil” par ļoti aktuālām atzītās dabiskās faktūras un tekstūras – gan mēbeļu virsmās, gan interjera priekšmetos un tekstilā.

Skaistas atmiņas acu priekšā

Ja vaļasprieks ir tāds, ar ko nodarbojamies mājās, varam tam iekārtot atsevišķu stūrīti. Ērts krēsls un piemērots apgaismojums var šim mērķim būt ļoti noderīgs. Publicitātes foto

Vaļasprieku un pozitīvas atmiņas ieteicams turēt acu priekšā. “Mājas var iegūt vairāk platības vai tapt šaurākas, mājsaimniecībai paplašinoties vai samazinoties. Tomēr, veidojot savas mājas, mēs izpaužam to, kas esam,” tā māju sajūtu raksturo slavenais arhitekts Terenss Konrans un iesaka personisko izmantot interjera noformējumā. Atsauces uz to, kas mums sagādā prieku, sniedz labsajūtu un gandarījumu, lieliski palīdz šīs sajūtas transformēt arī telpas noskaņojumā. Šim nolūkam noderēs gan bildes un suvenīri no ceļojumiem, gan ģimenes un draugu loka fotogrāfiju galerija, gan dažādi priekšmeti un piederumi, kas stāsta par mūsu vaļaspriekiem. Ja vaļasprieks ir tāds, ar ko nodarbojamies mājās, varam tam iekārtot atsevišķu stūrīti (piemēram, šaha vai citu spēļu galdiņš ar krēsliem, ērts klubkrēsls ar bibliotēkas skapi, ergonomiska vieta rokdarbiem, pavārgrāmatu un virtuves gadžetu stūrītis virtuvē u. tml.). Tikai svarīgi visu pārdomāti noformēt, iekļaujot kopējā interjera stilā.

Vairāk gaismas un plašuma

Priecīgu pavasara noskaņu palīdzēs radīt visi pasteļtoņi salikumā ar balto, dzidri zilo un pelēko krāsu, kā arī – dabas faktūras un tekstūras. Publicitātes foto

Ne velti pavasarī ilgojamies pēc spirgtuma, svaiguma, gaismas un saules. Tas ir tas, kā pietrūcis gada tumšajā laikā. Mūžsenie paņēmieni – mājokļa tīrīšana, uzpošana, atbrīvošanās no nederīgajām, liekajām mantām, apģērba un lietu sakārtošana – joprojām darbojas, lai mājoklī atbrīvotu un iegūtu (ja ne fiziski, tad vismaz emocionāli) vairāk brīvas vietas. Atceramies, ka, līdzīgi kā apģērbā, arī interjerā biezās, smagnējās lietas – tumšos aizkarus, paklājus, svečturus – vēlams nomainīt pret plānākiem, vieglākiem izstrādājumiem.

Jā, un, protams, atveram logus, ielaižam saules gaismu un smaidām, smaidām…