Emocionālākie latviešu supergrupas "Prāta vētra" mirkļi

“Prāta vētra” sāk īpašu viesistabas koncertu sēriju par godu komponistam Valtam Pūcem Ieteikt







Par godu komponista Valta Pūces 60 gadu jubilejai šodien sākta viņa mūzikai veltīta viesistabas videokoncertu sērija “Tuvplāni”, kas filmēta komponista mājās, un pirmie tās dalībnieki ir grupa “Prāta vētra”, aģentūru LETA informēja koncertsērijas rīkotāju pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis.

Koncertu sērijas gaitā interneta vietnē “YouTube” regulāri tiks publicētas tautā zināmu mūziķu uzstāšanās, izpildot gan Pūces dziesmas, gan mūziķu oriģināldarbus.

Viesistabas koncertu sērija ir jauns un Latvijā līdz šim nerealizēts muzikālā priekšnesuma formāts. Uzaicinātie mūziķi arī dalās ar stāstiem par sadarbību un draudzību ar komponistu.

Koncertu sērijas organizētāji ir uzņēmējs un pasākumu vadītājs Sandis Miltovičs kopā ar komponista dēlu un grupas “DaGamba” dibinātāju, komponistu un producentu Valteru Pūci.

Koncertu sēriju komponista viesistabā atbalstīja visa komponista ģimene, turklāt katrs no ģimenes iesaistījās koncertu sērijas tapšanā, stāstīja pasākumu vadītājs Sandis Miltovičs.

“Manuprāt, mūsu dižie komponisti viņu apaļajās jubilejās ir jāapsveic tieši šādi, tādēļ esmu patiesi laimīgs, ka pirmais šādu dāvanu ir saņēmis mans tētis,” norāda komponista dēls Valters Pūce.

Koncertu sērijas “Tuvplāni” pirmajā koncertā uzstājās grupa “Prāta vētra”, izpildot tādus Valta Pūces skaņdarbus, kā “Cik ikdienīgs šis ceļš” no grupas “Marana” repertuāra un “Ardievu, meitenes” no Dailes teātra muzikālās izrādes “Šveiks”, kā arī savas dziesmas “Īssavienojums” un “Puse no sirds”.

“Draudzība ar Valtu un viņa mūzika man personīgi un visai “Prāta vētrai” ir ļoti nozīmīga (..), liels prieks bija atkal sadziedāties ar Daci Pūci, un kolosāli, ka arī Valters ar čellu mums pievienojās divos numuros. Daudz laimes mūsu mīļajam Valtam un lai visiem patīkama šo svinību skatīšanās,” norāda “Prāta vētra” solists Renārs Kaupers.