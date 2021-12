Klausītāji “Prāta vētras” solistu Renāru Kauperu vienubrīd koncertā nēsāja uz rokām. Ekrānuzņēmums no LTV “Panorāma” sižeta

"Kovids jau nesākas ar iesnām, bet joka pēc uztaisīju testu – pozitīvs!" Ilze dalās pieredzē par iegūto "suvenīru" pēc "Prāta vētras" koncerta







Ilze Kalve, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijā pagājušajā nedēļā konstatēti vismaz divi ieceļotāji, kuri ar Covid-19 varētu būt inficējušies grupas “Prāta vētra” koncertā Londonā – tā otrdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē stāstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Šajā Covid-19 vilnī atšķirībā no iepriekšējiem cilvēki intensīvāk ceļojot, līdz ar to ir lielāks Latvijā ievesto Covid-19 gadījumu skaits. Līdz šim pirmajā vietā bijusi Turcija, no kurienes visvairāk ievesto Covid-19 gadījumu.

Taču tagad to nomainījusi Lielbritānija – pagājušajā nedēļā paziņots par 20 infekcijas gadījumiem cilvēkiem, kuri ieceļojuši no Lielbritānijas, informē LETA. “Tie ir gados jauni cilvēki, pārsvarā vakcinēti. Lai arī sīkāk neesam prasījuši, vismaz divi norādījuši, ka apmeklējuši “Prāta vētras” koncertu, kurā, kā zināms, infekcija izplatījusies diezgan plaši,” zināja stāstīt SPKC darbinieks.

“Prāta vētras” koncerts Londonā notika 18. novembrī. Pēc koncerta vairāki apmeklētāji sociālajos tīklos vēstīja, ka esot inficējušies ar Covid-19. Šajā koncertā bija arī žurnāliste Ilze Kalve, un arī viņa, būdama vakcinēta, saslima. Lūk, Ilzes Kalves stāsts par pieredzēto.

Šā gada 18. novembris bija īsti svētki “Prāta vētras” faniem – gan tiem, kas dzīvo Londonas apkārtnē, gan tiem, kas varēja izbrīvēt laiku ceļojumam uz Lielbritānijas galvaspilsētu, lai pavadītu vakaru “O2 Shepherd’s Bush Empire” koncerthallē, baudot mūziku, dziedot, svinot Latvijas dzimšanas dienu un satiekot sen neredzētus draugus un paziņas. Taču pēc dažām dienām daļai apmeklētāju nācās secināt, ka no koncerta līdzi paņemts arī neliels “suvenīrs” pozitīva kovida testa izskatā.

Pārbauda visus

Koncertzāles durvis tiek vērtas vaļā pulksten 19, taču klausītāji stāv rindā vismaz 15 minūtes iepriekš. “O2 Shepherd’s Bush Empire” oficiālā ietilpība skaitās 2000, un pēc sarunas ar lādzīgu meiteni biļešu kasē izrādās, ka vēl dažas biļetes esot nopērkamas. To, cik īsti pārdots, noskaidrot neizdodas.

Viena rinda paredzēta tiem, kam stāvvietas placī pie skatuves, otra – tiem, kam vietas kādā no balkoniem, kur lielākoties ir tikai sēdvietas. Tos, kuri zālē, augšā uz balkoniem nelaiž un otrādi. Apsardze cītīgi pārbauda ne tikai biļetes, bet arī “kovida statusu”. Ja apmeklētājs nav saņēmis pilnu vakcinācijas kursu vai nav izslimošanas sertifikāta, tad der negatīvs Covid-19 tests, kas ir ne vecāks par 24 stundām. Man nav informācijas, vai un kā tiek pārbaudīti paši koncertzāles darbinieki, kuriem ikdienas darbs saistīts ar atrašanos simtiem cilvēku tuvumā un pasākumi notiek katru dienu. Pagaidām obligātā vakcinācija Anglijā attiecas tikai uz aprūpes namu darbiniekiem, mediķiem laiks savakcinēties līdz pavasarim, par pārējiem pagaidām nekas netiek teikts, visi tikai aicināti uz balstvakcināciju.

Koncertzāles mājaslapā rakstīts, ka iekštelpās ieteicams nēsāt sejas aizsegu, taču tas nav obligāti. Starp citu – Londonas sabiedriskajā transportā maskas ir obligātas, taču, tā kā tajā brīdī to neprasa likums, tad izsēdināt no transporta var, bet sodu uzlikt nevar, tādēļ maskas nēsā tikai daži. Neviens neuzmana, lai ar sabiedrisko transportu nepārvietotos acīmredzami neveseli cilvēki, tādēļ desmit miljonu pilsētā tiek klepots, šķaudīts un šņaukāts uz nebēdu.

“Prāta vētras” koncerta publika pārsvarā latvieši, taču ir daudz arī cittautiešu, cilvēki sabraukuši no malu malām, atlidojuši arī no citām valstīm, kur koncerti notikt nevar. Visi sajūsmā, dzied līdzi. Uz koncerta beigām Renārs Kaupers dodas ceļojumā pa fanu rokām. Pēc koncerta sociālie tīkli pilni ar foto un video atmiņām un sajūsmu vispārākajā pakāpē.

Iesnas? Tak ne kovids…

Pēc koncerta pagājušas trīs dienas. Mājās pēc bēniņu pārkrāmēšanas manam degunam ir daudz sakāmā, šķaudu un puņķojos, alerģija kas alerģija. Ne mirkli neienāk prātā, ka kovids. Esmu vakcinēta, trešās potes laiks vēl nav pienācis. Turklāt zinu, ka kovids nesākas ar iesnām. Bet deguns tek arī nākamajā dienā. Domāju – varbūt joka pēc jāpamēģina antivielu mājas tests, ko Anglijā dala par brīvu pat lielveikalos? Mājās tādi ir… Tests rāda pozitīvu! Kļūda? Dzirdēts, ka skolēni, lai nevajadzētu iet uz skolu, izmanto skābus dzērienus, tie dodot pozitīvu rezultātu. Vīrs pamēģina ar apelsīnu, un tiešām – apelsīnam pozitīvs.

Tomēr nākamajā rītā ātrais tests atkal pozitīvs, kas nozīmē, ka jāpiesakās PCR testam. Tiem, kam ir kovida simptomi, nepieciešams pasūtīt testu uz māju, taču es drīkstu doties ar auto uz iebraucamo mobilo testēšanas centru, jo kovida simptomu – klepus, augstas temperatūras, ožas, garšas zuduma – man joprojām nav. Varbūt tikai nedaudz temperatūra un galva sāp, kā jau pie kārtīgām iesnām, taču drošības pēc no mājas vairs ārā neeju, ar pozitīvu antigēnu testu apkārt staigāt nedrīkst, var dabūt sodu.

Pēc vēl vienas dienas man atnāk rezultāts – testu nav varējuši nolasīt. Jābrauc uz testa centru atkal. Tikmēr soctīklos jau sākušās aktīvas diskusijas, izrādās, daudziem “Prāta vētras” koncerta apmeklētājiem ir pozitīvi kovida testi, pirmie simptomi parādījušies apmēram trīs dienas pēc koncerta. Gan vakcinētiem, gan nevakcinētiem. Par laimi, visiem vieglā formā. Tikmēr man sāk pazust oža, kas gan arī iesnām nav nekas neparasts.

26. novembrī uzzinu, ka, jā, ir man kovids. Mani vakcinācijas sertifikāti tiešsaistē ir pazuduši, taču pēc desmit dienu pašizolācijas beigām vajadzētu parādīties informācijai par izslimošanu ar Covid-19, kas tur būs uz 180 dienām, un pēc tam būs atpakaļ vakcinēšanās sertifikāts. Vismaz tā paskaidro Covid-19 informācijas tālruņa centra darbiniece.

Esmu aplipinājusi arī vīru, arī viņam pozitīvs PCR tests, un sākas haoss ar neskaitāmām pretrunīgām ziņām pa telefonu un e-pastu. Ir gan aicinājums uz trešo poti, gan aicinājums reģistrēt visus kontaktus, jo esmu kādam citam kontakts (tak vīram, kurš no manis infekciju dabūja!), gan dažādas versijas par pašizolācijas datumiem. Kad piezvana kontroles centra darbiniece, tad izrādās, ka visu daru pareizi, nevajag man iet uz trešo poti tagad, nedz reģistrēt vēlreiz visus kontaktus, un vispār daļu ziņu vajagot ignorēt.

Bija tā vērts!

Tikmēr sociālajos tīklos citi publicē foto ar pozitīva kovida testa rezultātu. Ja cilvēkam ir slikta finansiālā situācija, tad Anglijā var pieteikties pabalstam, tādēļ visi “pozitīvie” tiek apsveikti ar 500 mārciņu vinnēšanu. Kāds zinātājs komentē, ka “ja pelni vairāk par 300 mārciņām nedēļā, viņi atsaka”, turpat dažiem atzīstoties, ka “es pelnu vairāk un man atteica”, “es gandrīz neko nepelnu un atteica”, “es pelnu vairāk un man iedeva”… Kādas latvietes vīram pabalsts esot iedots, taču pēc tam atnācis paziņojums, ka mainās nodokļi un nāksies daļu atmaksāt.

Taču asprātības nerim­stas: “Horoskops – jūs šomēnes sagaida kaut kas pozitīvs!” Kādam sociālo tīklu lietotājam šķiet, ka 60% paziņu, kas apmeklējuši Londonas koncertu, ir saslimuši, cits atkal ir cītīgi mēģinājis saskaitīt un ticis pāri simtam. Citi pamāca, ka nevajadzēja iet uz koncertu, tad kovidu nedabūtu. Tomēr secinājums ir diezgan vienprātīgs: “Lai vai kā, bet bija tā vērts!”

“Prāta vētra” – vakcinēta un vesela

Aija Kaukule, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nedēļu pēc “Prāta vētras” koncerta Londonā grupa viņu “Facebook” kontā publicēja komentāru par notikušo. “Uzzinot to, ka vairāki skatītāji mūsu Londonas koncertā 18. novembrī inficējušies ar Covid-19, mēs, protams, ļoti līdzpārdzīvojam un vēlam ikvienam pēc iespējas vieglāku slimības gaitu un ātrāku izveseļošanos.

Koncerts notika, ievērojot visus Lielbritānijā pieņemtos drošības noteikumus. Koncertu bija iespējams apmeklēt tikai ar Covid-19 sertifikātiem vai veiktu Covid-19 testu. Mēs un mūsu tehniskā komanda ir vakcinēta pret Covid-19 un vesela. Draugi, lai visiem veselība un pozitīvs gars!” pausts “Prāta vētras” sociālā tīkla ierakstā.

“Prāta vētras” menedžere Aija Auškāpa “Latvijas Avīzei” apliecina, ka grupa un tās apkalpojošais personāls pēc koncerta nav saslimuši. “Visi mēs atgriezāmies no Londonas veseli. Māk­sliniekiem, uzstājoties Apvienotajā Karalistē, ir pilna vakcinācijas prasība. Tur tiek atzīti Eiropas Savienības Covid-19 sertifikāti. Uz visiem, tostarp arī uz mums, attiecas tās pašas ieceļošanas prasības, kādas ir pret jebkuru ārvalstnieku, un, saprotams, tās visas tika ievērotas,” teic A. Auškāpa.

Būdami Londonas koncerta rīkotāji, grupas menedžments norāda, ka koncerta apmeklētājiem bija jāievēro visas valstī noteiktās prasības un to ievērošanu saskaņā ar pakalpojuma līgumu starp grupu un koncertvietu “O2 Sheperd’s Bush Empire” nodrošinājuši koncertvietas darbinieki.

“Viņi uzņēmējdarbību var veikt saskaņā ar viņu valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Tāpat kā pie mums – ja, piemēram, tu savā restorānā ielaid kādu, kuram nav sertifikāta, un tu tiec pieķerts, tad kompānijas īpašnieks maksā sodu par pārkāpumu. Mums ir līgums ar koncerta vietu par pakalpojumu saskaņā ar vietējo likumdošanu, un nav mūsu pienākums interesēties, kas notiek ar viņu apkalpojošo personālu,” skaidro A. Auškāpa.

“Šis bija lielisks koncertbrauciens – Mančestra, Birmingema, Dublina, Londona. Tā bija iespēja spēlēt cilvēkiem lielās koncertvietās, turklāt pacilājošā Latvijas dzimšanas dienas atmosfērā. Izbaudījām sen nebaudītas sajūtas,” teic A. Auškāpa. “Protams, rīkojot šāda veida koncertus, neparedzamība turpinās.

Neiespējamība izvairīties no vīrusa palielās ar katru dienu. Tagad ir jauns vīrusa paveids, tas atkal no jauna apdraud darbošanos šajā nozarē. Tas vēl vairāk attālina to brīdi, kad mēs varēsim atgriezties normālā koncertdzīvē. Šobrīd arī Latvijā ir izsludināti vairāki lielu māk­slinieku koncerti – “Imagine Dragons”, “Maneskin”, Stinga koncerti, festivāls “Positivus”, un neredzu iemeslu, kāpēc lai arī mēs nedomātu par savu koncertu Latvijā. Visi rīkotāji šobrīd riskē, izsludinot pasākumus un gatavojoties tiem. Diemžēl nākas rēķināties ar to, ka šis pasākums var nenotikt. Par spīti tam, ka nevienam nav garantijas, rīkotāji uz nākotni skatās ar cerību.”