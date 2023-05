Pret Putina kaujinieki apgalvo, ka ir pārņēmuši Krievijas pierobežas ciematu: “Ir pienācis laiks pielikt punktu Kremļa diktatūrai”

Ārvalstu mediji – CNN un “The Guardian” – ziņo, ka pirmdien Krievijas leģions “Brīvību Krievijai” esot publicējis video, kurā opozīcijas karogs redzams plīvojam virs Maskavas universitātes ēkas.

Leģions “Brīvību Krievijai” ir grupējums, kas uzņēmies atbildību par acīmredzamu iebrukumu Krievijas Belgorodā, kur pacelts zili svītrotais karogs, kas tiek uzskatīts par brīvās Krievijas karogu.

Pie Krievijas robežas ar Ukrainu izcēlušās kaujas pēc tam, kad pret Putina kaujinieki uzsākuši pārrobežu reidu un pārņēmuši pierobežas ciematu.

Krievijas leģions, kas sevi raksturo kā pretkremlisku spēku, kas cenšas atbrīvot Krieviju no Vladimira Putina, apgalvoja, ka ir šķērsojis robežu un izveidojis Kozinkas apmetni, vienlaikus nosūtot vienības uz Greivoronas pilsētu Krievijas Belgorodas apgabalā.

Pagaidām nav skaidrs, cik cilvēku ir ievainoti kaujās, kas turpinājās līdz vakaram. Reida kadros, iespējams, no robežkontroles punkta Greivoronā, ir redzami upuri, tostarp nopludināts video, kurā redzams krievu virsnieks, kas guļ asins peļķē ar seju uz leju blakus Krievijas pasēm un citiem uz grīdas izkaisītiem dokumentiem.

Video arī redzams, kā posteni pārvar bruņumašīnas. Pieaugošais haoss Belgorodas apgabalā, kur vietējās varas iestādes pirmdienas vakarā paziņoja par “pretterorisma režīmu”, bija rets gadījums, kad Krievijas ciemati saskaras aci pret aci ar konfliktu. Gan Krievijas, gan Ukrainas amatpersonas apstiprinājušas kaujas uz robežas.

Sociālajos medijos ievietotajā video redzams, kā Krievijas helikopters Mi-8 traucas virs Kozinkas, un video, kurā redzami dūmi, kas paceļas no apmetnes ar skaidri dzirdamām avārijas sirēnu skaņām. Nofilmēts simtiem automašīnu, kas dodas prom no šīs apkārtnes. “Notiek kaut kas biedējošs,” sacīja kāda sieviete, kas filmēja no sava loga, kad helikopters virs Kozinkas nometa signālraķetes, kuru mērķis bija novirzīt zeme-gaiss raķetes.

Belgorodas apgabala gubernators pirmdien apstiprināja uzbrukumu. Kremlis paziņoja, ka Putins ir informēts par pārrobežu iebrukumu, piebilstot, ka Maskava uzskata, ka uzbrukums bija paredzēts, lai “novērstu uzmanību” no Bahmutas, Ukrainas pilsētas, kur Krievija pastiprina savu darbību.

Ukraina ir noliegusi saistību ar Krievijas partizānu kaujiniekiem, sakot, ka viņi darbojas neatkarīgi un nav pakļauti militārai kontrolei.

Statement for the world made by the soldiers of the Freedom of Russia Legion before they crossed into Russia from Ukraine this morning.

They say the end goal for them is the Red Square in Moscow.

English subtitles at the bottom pic.twitter.com/nw7trf5PHI

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 22, 2023