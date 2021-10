Japānas princese Mako

Princese Mako apprec vienkāršu puisi, atsakās no miljoniem un sašķeļ Japānas sabiedrību Ieteikt







Valdis Bērziņš, "Latvijas Avīze"

Japānas bijusī princese Mako, kroņprinča Akišino un kroņprinceses Kiko vecākā meita, apprecējusi vienkāršu puisi Kei Komuro, atsakoties no miljoniem jēnu kompensācijas par aiziešanu no impēriskās ģimenes.

Bijušās princeses laulības, kas lauž gadsimtiem ilgo tradīciju, ir sašķēlušas arī Japānas sabiedrību. Papildu spriedzi un kāzu atlikšanu uz trīs gadiem radīja finanšu skandāls, kurā iejaukta Mako vīramāte. Kāzas klusi notika otrdien bez tradicionālās svinību ceremonijas, kāzu mielasta un citiem rituāliem.

Kā atzinis impēriskās kancelejas pārstāvis, daudzi cilvēki neesot apsveikuši šīs laulības. Pēc laulībām ar Kei Komuro jaunā sieva zaudēja savu impērisko statusu, bet saņēma sava vīra uzvārdu. Tagad viņai pirmo reizi būs uzvārds, jo vairākums japāņu sieviešu pēc laulībām atmet savu uzvārdu, jo likums prasa, lai laulātajam pārim būtu tikai viens uzvārds.

“Man Kei ir nenovērtējams cilvēks. Laulība bija mūsu izvēle, lai dzīvotu saskaņā ar mūsu sirdīm,” rakstiskā paziņojumā pavēstīja Mako. “Es mīlu Mako un gribu pavadīt dzīvi kopā ar cilvēku, ko es mīlu,” teica Komuro. “Es ceru, ka mums ar Mako būs jauka ģimene, un es darīšu visu, lai viņu atbalstītu,” viņš piebilda.

Mako atteicās no 140 miljoniem jēnu (1,23 miljoni dolāru), kas viņai pienāktos par impēriskās ģimenes atstāšanu. Kā atzīmē japāņu mediji, viņa ir pirmā impēriskās ģimenes locekle kopš Otrā pasaules kara, kas izvēlējās atteikties no kompensācijas, jo viņas laulība tika kritizēta.

Mako, kurai palika 30 gadi dažas dienas pirms laulībām, ir Japānas imperatora Naruhito brāļameita. Viņa un Komuro bija studiju biedri Tokijas Starptautiskajā kristīgajā universitātē. 2017. gada septembrī viņi paziņoja, ka gatavojas precēties nākamgad, taču pēc diviem mēnešiem izcēlās finanšu strīds, kurā bija iejaukta Komuro māte, un kāzas tika atliktas.

Kā pavēstījuši imperatora pils ārsti, Mako atgūstas no traumatiskā stresa, kas radies pēc iepazīšanās ar viņu laulības negatīvo atainojumu medijos, īpaši par uzbrukumiem Komuro. Mako nav pirmā impēriskās ģimenes pārstāve, kuras psihiskā veselība cietusi no uzbrukumiem iekšpus un ārpus impēriskās rezidences.

Viņas vecmāmiņa, imperatore Mičiko, bijušā imperatora Akihito sieva un pirmā vienkāršās tautas pārstāve, kas apprecēja monarhu Japānas mūsdienu vēsturē, piedzīvoja kolapsu un uz laiku zaudēja balsi 1993. gadā pēc nopēluma medijos. Žurnālistiem tika sniegtas rak­stiskas atbildes uz iepriekš iesniegtajiem jautājumiem, tajā skaitā par Komuro mātes finanšu lietām.

“Mēs jūtamies pazemoti un apbēdināti, jo viltota informācija ir atveidota kā fakti un izplatīti nepamatoti stāsti,” teikts Mako rakstiskajā atbildē.

Strīds ir par to, vai naudas summa, ko Komuro māte savulaik saņēmusi no sava bijušā līgavaiņa, uzskatāma par aizdevumu vai dāvanu. Mako tēvs lūdzis Komuro to izskaidrot. Komuro rakstiskā paziņojumā pamatojis, ka viņam nav saistības ar šo strīdu, taču joprojām neesot skaidrs, vai konflikts ir pilnībā atrisināts.

Komuro 2018. gadā devās uz Ņujorku studēt tieslietas un atgriezās Japānā tikai šā gada septembrī. Pāris paredz doties uz Ņujorku un sākt jaunu dzīvi.

“Mums būs cita veida grūtības, sākot jaunu dzīvi, taču mēs iesim kopā, kā esam to darījuši agrāk,” teica Mako, pateicoties katram viņu atbalstītājam.