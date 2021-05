Princis Harijs - prinča Čārlza un princeses Diānas jaunākais dēls

Princis Harijs intervijā paziņo, ka, dzīvojot britu karaliskajā ģimenē, esot juties kā "dzīvnieks zooloģiskajā dārzā"







Princis Harijs sniedzis interviju Deksam Šepardam podkāstā “Armchair Expert”, kurā apgalvojis, ka viens no galvenajiem iemesliem, kamdēļ viņš un Megana pametuši britu karalisko ģimeni ir bijusi viņa vēlme pārtraukt “ģimeniskās ciešanas”, kas ir mantotas no paaudzes paaudzē.

Harijs sacīja, ka viens no viņa galvenajiem uzdevumiem ir nenodot tamlīdzīgas sajūtas saviem bērniem kā “mantojumu”, ko viņš, piemēram, saņēma no sava tēva, prinča Čārlza.

Viņš sacīja: "Es nevienu nevainoju. Es nedomāju, ka man vajadzētu rādīt uz kādu ar pirkstu un vainot… Bet, protams, ja runa ir par bērnu un vecāku attiecībām, savā ģimenē esmu piedzīvojis visāda veida sāpes un ciešanas. Un tāpēc es vēlos, lai ar maniem bērniem tas nenotiek un nenodošu šo "mantojumu" tālāk."





















































Brāļi - princis Viljams un princis Harijs dažādos laikos.

Princis Harijs arī pastāstīja, ka neskatoties uz to, ka viņa dzīve jau no pirmajām dzīves dienām pagāja pilīs, kurās viņš auga un viņš tika skolots dārgākajās un prestižākajās skolās, lielā mērā viņš esot juties kā “dzīvnieks zooloģiskajā dārzā”. Viņš arī atzinās, ka viņam bijusi iedragāta pašapziņa, kas novedis pie tā, ka viņš dzīvojis vētrainu dzīvesveidu un pat kādu laiku bijis atkarīgs no narkotikām.

Taču pēc šī podkāsta iznākšanas ēterā, neviennozīmīgus komentārus varēja lasīt soctīklos. Tā, piemēram, populārais britu TV raidījumu vadītājs Pīrss Morgans vietnē “Twitter” rakstīja: “Cik ilgi vēl šis izlutinātais “zvērēns” publiski nomelnos savu tēti, kurš viņu visu mūžu ir uzturējis?”.