Publicitātes foto

Probiotikas – veselībai viedajā vecumā Ieteikt







Jo ilgāk cilvēks dzīvo, jo vairāk dažādu, bieži vien pretrunīgu, teoriju, atziņu un ieteikumu par veselības uzlabošanu viņam nākas dzirdēt. Labi, ka dzīves pieredze ļauj visu šo mainīgo informācijas gūzmu izvērtēt ar veselīgu skepsi un atsijāt pārejošas modes lietas no tām, kas patiešām var palīdzēt.

Reklāma Reklāma

Zinātne atklāj arvien jaunus faktus, kas maina skatījumu uz norisēm mūsu organismā un atrod jaunus risinājumus, kā tās ietekmēt. Tipisks piemērs šajā ziņā ir probiotikas – dzīvi mikroorganismi, kas, uzņemti pietiekamā daudzumā, labvēlīgi iespaido saimniekorganisma veselību. Šī ietekme var būt ļoti daudzpusīga, bet vislabāk izpētīta un praksē lietota pašlaik ir probiotiķu iedarbība uz gremošanas sistēmu.

Zarnas nav “caurules”

Lai saprastu, ko īsti organismā dara probiotiķi, jāatmet vienkāršotais priekšstats par to, ka zarnas ir tikai caurules, pa kurām apēstais virzās uz izeju, bet jārunā par zarnu mikrobiomu (to sauc arī par mikrobiotu) – mikroorganismu kopumu, kas mājo zarnu traktā. Tās ir baktērijas, vīrusi, sēnītes, arī tādi mazāk dzirdēti mikroorganismi kā protisti (amēbas, aļģes, protozoji) un arheji. To kopskaits mērāms triljonos un sugu dažādība ir ļoti liela, ik gadu tiek atklātas jaunas. Lielākā daļa no šiem mikroorganismiem ir komensāli – tādi, kas tur dzīvo, nenodarot kaitējumu, bet arī nedodot labumu. Savukārt labvēlīgie zarnu mikrobioma kopienas dalībnieki palīdz sašķelt barības vielas un ražo īso ķēžu taukskābes, kam ir svarīga loma organisma imūnās atbildes un iekaisuma procesu regulācijā un vairākās citās norisēs; tās iesaistītas arī B grupas vitamīnu sintēzē. Ja zarnu mikrobiomam klājas labi, tas ne vien rūpējas par imūnmodulāciju, aizsargā pret patogēniemun uztur veselu zarnu gļotādu, bet arī tiek galā ar ķīmiskajām vielām, kas tur nonāk, lietojot medikamentus, kosmētiku, sadzīves ķīmijas līdzekļus u.c. Izrādās, ka pastāv arī komplicēti mehānismi, kas ļauj zarnu traktā mītošajiem mikroorganismiem iedarboties uz mūsu garastāvokli, prāta spējām un stresa reakcijām.

Izmaiņas gadu gaitā

Tiek uzskatīts, ka aptuveni 64 gadu vecumā samazinās zarnu mikrobioma daudzveidība. Nevēlamos procesus ietekmē ne vien novecošana pati par sevi, bet arī dažādi dzīvesveida faktori, tostarp ēšanas paradumi un medikamentu lietošana. Izpētīts, ka seniori bieži saskaras ar uzturvielu nepietiekamību jeb malnutrīciju, proti, organisms neuzņem visu pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamo. Pieņemts domāt, ka tas ir līdzekļu trūkuma dēļ, taču ne vienmēr. Garšas kārpiņas vecumdienās vairs nav tik jutīgas kā jaunībā, līdz ar to ēdiens nešķiet garšīgs, cilvēks zaudē ēstgribu, zūd vēlēšanās gatavot sev maltīti, jo sevišķi, ja viņš dzīvo viens, turklāt sāp mugura vai locītavas. Sevi liek manīt arī zobu problēmas un sausums mutē, kas apgrūtina ēdiena košļāšanu un norīšanu. Vielmaiņa kļūst gausāka, gremošanas sulas izdalās lēnāk. Uztura speciālisti norāda, ka senioriem vajag mazāk kaloriju, toties ēdienam jābūt pilnvērtīgam un kvalitatīvam, neaizmirstot lietot pietiekami daudz šķiedrvielu un ūdens. Protams, savu spēju robežās jābūt fiziski aktīviem, pietiekami jāizguļas un jācenšas ievērot citus veselīga dzīvesveida principus, par kuriem tik daudz jau runāts.

Jāņem vērā arī medikamentu ietekme. Zarnu mikrobiomam kaitē antibiotikas, noteikti antipsihotiskie līdzekļi un plaši lietotie protonu sūkņu inhibitori, kas nomāc kuņģa skābes izdalīšanos (tautā pazīstami kā dažādi “- prazoli”).

Disbakterioze jeb disbioze

“Disbioze rodas, ja kaut kādu iemeslu dēļ zarnās samazinās labvēlīgo baktēriju skaits un palielinās nosacīti patogēno baktēriju īpatsvars,” skaidro gastroenteroloģe, interniste, gastrointestinālās endoskopijas speciāliste Zane Straume. Zināmākās disbiozes izpausmes ir diskomforts vēderā, vēdera pūšanās, caureja un slikta dūša, bet pētījumi rāda, ka tai ir saistība arī ar mutes dobuma, ādas, uroģenitālās sistēmas un citu orgānu veselību. “Vesels zarnu mikrobioms nodrošina pareizu vielmaiņu, sargā organismu no kaitīgām vielām un patogēniem, bet, ja organismu skārusi disbioze, tad savairojas patogēnās baktērijas, kas bojā zarnu gļotādu, padara to jutīgu un uzņēmīgu pret toksīniem un kaitīgajiem mikroorganismiem,” saka ārste. “Izplatītākie disbiozes cēloņi ir organisma novecošana, ārējās vides ietekme, dažādi dzīvesveida faktori, tostarp ēšanas paradumi, kā arī atsevišķu medikamentu lietošana. Vieni no tādiem ir antibakteriālie līdzekļi jeb antibiotikas. Tās lietojot, mainās zarnu traktā mītošo mikroorganismu daudzveidība un skaits, kā arī pieaug baktēriju rezistence – tās izveido dažādus mehānismus, lai varētu pretoties antibiotikām un rezultātā slimība, ko izraisa rezistentās baktērijas, vairs nepakļaujas ārstēšanai. Disbioze ne tikai traucē normālu zarnu darbību, bet var veicināt arī citas, piemēram, sirds un asinsvadu, nervu, elpošanas un imūnsistēmas slimības.”

Reklāma Reklāma

Tādēļ paralēli antibiotiku lietošanai ārsti iesaka uzņemt probiotikas.

Kā palīdz probiotiķi

Viens no pasaulē vislabāk izpētītajiem probiotiķiem ar klīniski pierādītu iedarbīgumu ir rauga sēnīte Saccharomyces boulardii, kas efektīvi palīdz cīņā ar kaitīgo mikroorganismu radītajiem toksīniem, neļauj caurejas izraisītājiem iekļūt zarnu sieniņu šūnās, veicina šo šūnu augšanu, sekmē pareizas zarnu mikrofloras atjaunošanos un iekaisuma mazināšanos. Aptiekās var iegādāties Saccharomyces boulardii saturošu bezrecepšu medikamentu Enterol, kurā ir minēto rauga sēnīšu šūnu celms CNCM I-745. (Vairāk informācijas: https.//enterol.lv.) Tas palīdz dažādas izcelsmes caurejas gadījumā un ir droši lietojams gan pieaugušajiem, gan bērniem, sākot no zīdaiņu vecuma. Nonākot zarnu traktā, Saccharomyces boulardii veido apvalku, kas palīdz cīnīties pret patogēno baktēriju darbību. Rauga sēnītes aktīvi stimulē imunitāti, palīdz iznīcināt patogēnās baktērijas un aizsargā zarnu gļotādu. Antibotiku kursa laikā Enterol var lietot vienlaicīgi ar antibakteriālo preparātu, nevis trīs stundas pirms vai pēc tā.

Pieejams gan kapsulu, gan pulvera formā. Nereti seniori, kuriem grūtāk norīt medikamentu kapsulas, par ērtāko atzīst pulveri, no kura pagatavot suspensiju iekšķīgai lietošanai: atliek vien iebērt pulveri glāzē ar ūdeni, pienu vai kādu citu bezalkoholisku dzērienu, kas nav ne karsts, ne ledaini auksts, samaisīt un tūlīt izdzert.

Raksts sagatavots sadarbībā ar Biocodex.