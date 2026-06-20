“Publiskajā telpā ir nonākusi mana privāta sarakste” – Armands Simsons pēc vārdu apmaiņas ar Arigo Toro atvainojas 0
Pagājušajā nedēļā soctīklos notika vārdu apmaiņa, kam sekoja līdzi daudzi. Arigo Toro jeb Aldis Gobzems bija publiskojis kādu informāciju par pasākumu vadītāju Armandu Simsonu, viņa ģimeni, uz ko Armands reaģēja ar privātām vēstulēm Arigo.
Vēstules bija samērā garas un emocionālas, tajās bija lasāmi dažādi “uzbraucieni” Arigo, aicinājums turpmāk nekad publiski neko nerakstīt par Armanda meitām un sievu. Kā varēja noprast pēc publiskotā, pēc katra jauna “storija” sekoja jauna Armanda vēstule Arigo, kas atkal tika publicēta, pamatīgi ieilgstot šādai komunikācijai. Armands izklausījās ne pa jokam nokaitināts un emocionāls.
Kādā brīdī Arigo mērs, šķiet, bija pilns, tāpēc viņš vērsās pie vairākiem Armanda darba devējiem, informējot par Armanda uzvedību un komunikāciju, piemēram, “Latvijas Loto”. Nedēļas nogalē Armands jaunākajā raidījumā nebija redzams, tāpēc spekulācijas turpinājās – vai tiešām tas ir šīs komunikācijas dēļ?
Raidījuma producente gan šādas baumas medijos noliegusi, norādot, ka raidījuma vadītāji savstarpēji mainās, Armanda nebūšana konkrētās nedēļas raidījumā skaidrojama ar ģimenes apstākļiem.
Iespējams, tieši tāpēc šodien Armands visos savos sociālo tīklu kontos publicēja atvainošanos un nožēlu par izteikto.
Armands raksta: “Aizvadītajā nedēļā sociālo tīklu publiskajā telpā ir nonākusi kāda mana privātā sarakste. Apzinoties, ka šīs informācijas publiskošana var un arī ir izraisījusi dažādas reakcijas un vērtējumus draugu, paziņu, klientu un sadarbības partneru lokā, vēlos darīt zināmu, ka radušos situāciju uztveru nopietni. Man ir patiesi žēl, ja publiskotā informācija ir radījusi nepatīkamas emocijas, aizskārusi vai radījusi neizpratni un atvainojos tiem, kuri nebija domāti kā šo privāto izteikumu adresāti.”
Komentāros Armands saņēmis daudz atbalsta no saviem draugiem un sekotājiem.