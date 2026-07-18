FOTO. Eleganti un smalki Rīgā aizvadīts pasākums, uz kuru vēlas nokļūt gandrīz ikviens – Baltais pikniks 0
Vakar, 16. jūlijā, jau divpadsmito reizi norisinājās White Sense Picnic, ko daudzi joprojām pazīst kā Balto pikniku. Šī gada pārsteigums viesiem atklājās tikai dažas stundas pirms pasākuma – par White Sense Picnic norises vietu pirmo reizi kļuva Uzvaras parks, kur elegantā vasaras vakara atmosfēru papildināja arī Rīgas panorāmas rats.
Jau divpadsmit gadus White Sense Picnic saglabā vienu no sava koncepta raksturīgākajām tradīcijām – norises vieta līdz pēdējam brīdim tiek turēta noslēpumā.
Katru gadu tiek izvēlēta cita vieta Rīgā, atklājot pilsētu no jauna skatpunkta un uz vienu vakaru pārvēršot to par īpašu satikšanās vietu. Šogad White Sense Picnic viesus aizveda uz Uzvaras parku – vietu, kas pēdējos gados piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas un kļuvusi par vienu no mūsdienīgākajām publiskajām telpām galvaspilsētā.
“Katru gadu mēs meklējam vietu, kas ļauj paskatīties uz Rīgu citādi. Šogad Uzvaras parks ar Rīgas panorāmas ratu radīja tieši to sajūtu, ko vēlējāmies uzdāvināt mūsu viesiem – pazīstama pilsētvide uz vienu vakaru pārtapa par īpašu svētku telpu, kur satikās elegance, vasara un kopā būšanas prieks,” stāsta White Sense Picnic idejas autore un producente Gunta Skalberga.
White Sense Picnic gadu gaitā kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem vasaras dzīvesstila notikumiem Latvijā. Tas apvieno estētiku, gastronomiju, mūziku un kopā būšanu, katru gadu pulcējot cilvēkus, kuri novērtē kvalitatīvi veidotu pieredzi un iespēju uz dažām stundām piedzīvot pilsētu citā noskaņā.
Divpadsmit gadu laikā White Sense Picnic ir kļuvis par vienu no atpazīstamākajām vasaras tradīcijām Latvijā, apliecinot, ka arī pilsētvide var kļūt par vietu, kur satiekas elegance, kultūra, gastronomija un kopīgi radīta svētku atmosfēra.