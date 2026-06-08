Aldis Gobzems atgriežas Latvijas politikā: zināms, no kuras partijas viņš startēs Saeimas vēlēšanās 69
Aldis Gobzems, kurš kopš pārcelšanas uz Spāniju, ir mainījis savu vārdu uz uzvārdu uz Arigo Toro, 15. Saeimas vēlēšanās piedalīsies paša savulaik dibināto partiju, kura kopš 2026.gada 8.jūnija ir LR UR Politisko organizāciju un to apvienību reģistrā pārdēvēta par partiju “Gobzema saraksts”. Šobrīd tiek izsludināta iespēja pieteikties deputāta kandidātiem, kurus uzrunā “Gobzema saraksta” vērtības un idejas.
“Tas nav ego stāsts. Tā nav vēlme kaut ko nosaukt manā vārdā, turklāt Gobzems šobrīd juridiski vairs nav arī mans uzvārds. Tas ir stāsts par pragmatismu un reālu politiku, kurā laiks ir resurss, jo īpaši tagad, kad līdz sarakstu iesniegšanai ir tikai dažas nedēļas, bet līdz Saeimas vēlēšanām tikai daži mēneši. “Gobzems” Latvijā jau ir kļuvis par sava veida zīmolu. Kādam tas patīk, kādam nepatīk, bet gandrīz neviens nav vienaldzīgs. Tas ir atpazīstamības signāls, kas vēlētājam ļauj uzreiz saprast, par ko ir runa. Un reālpolitika nav romantika. Reālpolitika ir spēja izmantot tos resursus, kas ir tavā rīcībā,” izmaiņas partijas nosaukumā komentē Arigo Toro.
“Ja vēlētājs pie vēlēšanu urnas ierauga nosaukumu, kuru atpazīst bez papildu skaidrojumiem, tas jau ir ieguvums. Nevis man personīgi, bet idejām, kuras es vēlos nest politikā – ģimenes stiprināšanai, bērnu aizsardzībai, mazākai birokrātijai, lielākai cilvēka brīvībai un veselajam saprātam valsts pārvaldē,” skaidro Arigo Toro.
“Es neuzskatu, ka valstij ir vajadzīgi kārtējie politiskie mesijas. Latvija jau ir pietiekami daudz cietusi no cilvēkiem, kuri noticējuši savai neaizvietojamībai. Es sevi redzu daudz pieticīgāk – tikai kā instrumentu, kā cilvēku, kuram šobrīd ir zināma atpazīstamība, enerģija un iespēja pievērst uzmanību idejām, kuras citādi varbūt paliktu nesadzirdētas,” turpina Arigo Toro.
“Gobzema saraksta” solījums vēlētājam ir vienkāršs un skaidrs: mazāks valsts aparāts, vairāk brīvības cilvēkam, reāls atbalsts bērniem un miers mūsu mājās. “Mēs vēlamies Latviju, kurā labklājību mēra ne tikai pēc ekonomikas rādītājiem, bet pēc tā, cik droši jūtas bērni, cik stipras ir ģimenes, cik cienīti ir seniori un cik daudz cilvēkos ir cerības par rītdienu. Latviju, kurā taisnīgums nav privilēģija, bet norma, kurā darbs tiek godāts, ģimene aizsargāta un cilvēks jūtas vajadzīgs. Mūsu mērķis ir valsts, kurā cilvēki nevis izdzīvo, bet dzīvo. Valsts, kuru ir vērts mīlēt, sargāt un nodot nākamajām paaudzēm stiprāku, drošāku un brīvāku, nekā to saņēmām paši,” aicina Arigo Toro.
Arigo Toro norāda, ka pēdējo nedēļu laikā bez liekas publicitātes ir paveikts ievērojams darbs. Ir veiktas izmaiņas partijas nosaukumā, izstrādāta un papildināta partijas programma, izstrādāta jauna interneta lapa, kā arī izstrādāts plāns plašai vēlēšanu reklāmas kampaņai.
Jūnijā “Gobzema saraksta” plāno organizēt plašu reklāmas kampaņu, lai mudinātu potenciālos kandidātus iesaistīties pārmaiņu veidošanā, balotējoties Saeimas vēlēšanām. “Gobzema saraksta” aicina pievienoties aktīvistus visā Latvijā, arī tādus, kas arvien nav atraduši savu īsto partiju, pašķīrušies, vīlušies, bet darboties griboši un varoši.
Šis ir jau ceturtais partijas nosaukums 4 gadu laikā. Arigo Toro to neuzskata par kaut ko nepieņemamu, gluži pretēji, aicina arī citkārt nebaidīties no pārmaiņām, līdz tiek sasniegts optimālākais rezultāts. Iepriekš partijas nosaukums bija “Platforma 21”, senāk arī “Katram un katrai”, bet iesākumā “Likums un kārtība”. Partija piedalījās arī 14.Saeimas vēlēšanās, sākotnēji bija viena no līderēm priekšvēlēšanu periodā, taču zaudēja savas pozīcijas 2022.gada pavasarī līdz ar ģeopolitisko pārmaiņu ietekmi uz Latvijas iekšpolitiskajiem procesiem.