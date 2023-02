Vilciens Stacijā, Maskavā. Ilustratīvs attēls. Foto. AP Photo/Ivan Sekretarev

Putina bruņuvilciena dēļ Krievijā “pīķa stundā” aptur satiksmi uz noslogotas dzelzceļa līnijas un parādās jauna, īpaša pieturvieta Ieteikt







Krievijas federācijas prezidents Vladimirs Putins pēdējā laikā sācis pa valsts iekšieni pārvietoties īpašā bruņuvilcienā. Tas kļuvis par galvassāpēm Krievijas dzelzceļa pasažieriem, tā vēstī vairāki socvietnes “Telegram” kanāli. Šī speciālā vilciena dēļ pirms pāris nedēļām, piektdienas vakarā, tika apstādināta satiksme vienā no noslogotākajiem galvaspilsētas dzelzceļa mezgla atzariem Maskava-Tvera.

Vilcieni, kas brauca no Sanktpēterburgas, tika apstādināti ap plkst.18.15 pēc Maskavas laika posmā no Moselmašas stacijas. No Maskavas līdz Moselmašai izveidojās vilcienu sastrēgums, lai tiem garām bez traucējumiem varētu pabraukt speciālais vilciens. Šajā virzienā atrodas Valsts prezidenta rezidence pie Valdai pilsētas. Tur atrodas Putina viena no rezidencēm ar diviem pazemes stāviem-bunkuriem.

Satiksme tika atjaunota pirms plkst.19.00. Maskavas-Tveras piepilsētas dzelzceļa pasažieru kompānija apstiprināja, ka vilcieni tiesām kavējas. Iemesls ir īpaša vilciena palaišana, tā rakstīja “Telegram” kanāls “Mēs braucam apkārt Maskavai”.

Kremlim pietuvinātais politologs un bijušais “Vienotās Krievijas” “ideologs” Sergejs Markovs atzīmē, ka Putins bija nolēmis izmēģināt speciālo vilcienu, lai dotos uz savu rezidenci Valdajā. Tur prezidents bija plānojis pabeigt “saturīgo” vēstījumu Federālajai asamblejai, kas tika nolasīta 21.februārī.

Transporta darbinieki bija ļoti neapmierināti ar to, ka Putina bruņuvilciens izsita grafiku, tāpēc “nopludināja” informāciju par kustību izmaiņām, uzskata Markovs.

Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka bruņuvilcienu Putins aktīvi sāka izmantot ceļojumiem valsts iekšienē. Bruņuvilciens ar guļamistabu un biroju tika uzbūvēts 2014.-2015.gadā, taču tad Putina interesi tas neizraisīja. Regulārus braucienus ar bruņuvilcienu valsts galva sāka veikt 2021. gada otrajā pusē, kad Krievijas armija tika pievilkta pie Ukrainas robežām.

Tikmēr pie Sanktpēterburgas parādījusies jauna “slepenā” dzelzceļa stacija “Igora”. Netālu no tā atrodas oligarha Jurija Kovaļčuka ģimenes pārziņā esošās bankas “Krievija” “korporatīvais ciems”. Par to ziņo Novaja Gazeta. Stacija šajā vietā parādījās “pēkšņi”, apgalvo izdevums. Tā uzbūvēta blakus esošajai pieturai “69. kilometrs”. Tuvējās kotedžu pilsētiņas iedzīvotāji stāstīja, ka nav redzējuši, ka jaunajā stacijā apstātos elektrovilcieni.

Tajā pašā ciemā prezidenta Vladimira Putina draugs Kovaļčuks uzcēla “Igoras” vissezonu kūrortu, kā arī slēpošanas trasi, ledus pili un sacīkšu trasi ar līdzīgiem nosaukumiem. Kompleksā “Igora” ietilpst arī muiža ar nosaukumu “Lauki”. Pēc vietējo iedzīvotāju teiktā, to “apsargā īpaši apsargi”.