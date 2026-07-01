Putins nonācis krustcelēs: izskan trīs iespējamie kara attīstības scenāriji 0
Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pašlaik nākas izvēlēties starp trim iespējamiem kara attīstības scenārijiem – kara izbeigšanu, tā turpināšanu ar jaunu mobilizācijas vilni vai mēģinājumu paplašināt konfliktu, iesaistot tajā NATO dalībvalstis, uzskata Ukrainas Bruņoto spēku virsnieks un Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovaļenko, vēsta Ukrainas mediji.
Par to viņš paziņojis sociālajos tīklos, analizējot pašreizējo situāciju Krievijā un frontē.
Pēc Kovaļenko teiktā, ja Krievija izlemtu veikt triecienus NATO dalībvalstīm, alianse uz tiem noteikti atbildētu. Vienlaikus viņš norāda, ka pašā Krievijā nav vienprātības par kara turpināšanu.
Pēc viņa domām, daļa Krievijas politiskās un ekonomiskās elites vēlētos panākt uguns pārtraukšanu un sākt sarunas, tomēr šobrīd šai grupai ir pārāk maza ietekme. Lielākā daļa Krievijas elites joprojām atbalsta kara turpināšanu.
“Taču Krievijas elitei, iespējams, nāksies atrisināt Putina jautājumu, lai izbeigtu šo militāro neprātu, ko pašlaik nevēlas apturēt Krievijas līderis,” norādīja Kovaļenko.
Viņš uzskata, ka arvien intensīvākie triecieni Krievijas teritorijai palīdz radīt priekšnoteikumus kara beigām.
Kovaļenko atgādina, ka tradicionālā diplomātija, kas balstījās uz loģiku un starptautiskajām tiesībām, tiek īstenota jau kopš 2014. gada, taču līdz šim tā nav devusi cerētos rezultātus.
“Tikai diplomātija, kurā tiek izmantoti spēka instrumenti, pietuvina Krievijas realitāti patiesajai realitātei,” uzsvēra Andrijs Kovaļenko.
Tikmēr analītiķi norāda, ka Krievijas armija turpina mainīt savu taktiku Ukrainas ziemeļos, cenšoties paplašināt kaujas darbību zonas Harkivas un Sumu apgabalos.
Vienlaikus Krievija saskaras arī ar pieaugošām grūtībām degvielas apgādē. Pēc veiksmīgajiem Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieniem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām vairākos reģionos izveidojies degvielas deficīts. Mediji ziņo par rindām degvielas uzpildes stacijās, cenu kāpumu un ieviestiem degvielas iegādes ierobežojumiem. Lai mazinātu trūkumu, Krievija sākusi importēt benzīnu pa jūras ceļu no Indijas.