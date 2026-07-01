Karadarbības turpināšana ir absolūta prioritāte! Polijas izlūkdienests atklāj, cik ilgi Putins vēl var turpināt karu Ukrainā 0
Lai gan Krievijas iekšējās problēmas kara ar Ukrainu dēļ kļūst arvien nopietnākas, Krievijas diktators Vladimirs Putins ir gatavs upurēt teju visu, lai turpinātu karadarbību.
Polijas Ārējās izlūkošanas aģentūras (AW) vadītājs Pāvels Šota intervijā laikrakstam “Rzeczpospolita” norādījis, ka Krievijas karš pret Ukrainu var turpināties vēl vairākus gadus. Pēc viņa teiktā, Maskava joprojām saglabā spēju īstenot augstas intensitātes militārās operācijas, vēstī “Dialog”.
Saskaņā ar Polijas izlūkdienesta vērtējumu Krievija spēj turpināt karu, jo tās ekonomika ir pārveidota kara vajadzībām. Vienlaikus Kremlis esot gatavs samierināties ar iedzīvotāju dzīves līmeņa pasliktināšanos un citām iekšējām problēmām, kas jebkurā demokrātiskā valstī tiktu uzskatītas par kritiskām.
Polijas izlūkdienesta vadītājs arī norādīja, ka Vladimirs Putins kara sākumā būtiski nenovērtēja Ukrainas spējas, cerot uz ātru uzvaru. Taču ieilgušais karš ir kļuvis par nopietnu triecienu Krievijas diktatora reputācijai.