AS “Latvenergo” koncerna 2022.–2027. gada darbības stratēģija paredz, ka uzņēmums līdz 2030. gadam dubultos elektroenerģijas ražošanu, padarot Latviju par elektroenerģijas eksportētāju, kā arī to, ka 75% “Latvenergo” ražotās enerģijas tiks iegūti no atjaunīgajiem resursiem (AER), kā prioritāru izvirzot vēja enerģētikas attīstīšanu.

Pagājušajā nedēļā notikušajā koncerna ieinteresēto pušu seminārā “Latvenergo” vadība iepazīstināja ar koncerna stratēģiju 2022.–2027. gadam. Tajā izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi – tautsaimniecības elektrifikācija, ražotņu attīstība un turpmāka “Latvenergo” izaugsme.

“Latvenergo” uzskata, ka visaptveroša ekonomikas elektrifikācija ir labākā atbilde uz klimata izaicinājumiem, turklāt tieši elektrifikācijai ir potenciāls būt par Latvijas tautsaimniecības izaugsmes pamatu, jo elektrificētus procesus iespējams automatizēt, vadīt attālināti un operatīvi pielāgot tirgus situācijai un sabiedrības pieprasījumam. Šajā kontekstā “Latv­energo” uzskata, ka vitāli svarīga ir elektroenerģijas ražotņu attīstība – tā palīdzēs samazināt elektrības cenas un samazināt Latvijas atkarību no importētās elektroenerģijas.

Kā galvenais attīstības ceļš izvēlēta atjaunojamo energoresursu enerģētika.

Izanalizējot iespējamos atjaunojamo energoresursu enerģētikas attīstības ceļus (vēl viena hidroelektrostacija, sauszemes un jūras vēja parki, saules enerģētika, biomasas stacija un mobilā atomelektrostacija), kā arī sabiedrības attieksmi pret tiem, “Latvenergo” izvēlējies galvenokārt attīstīt vēja un saules enerģētiku, jo aptaujas liecinot, ka lielākās daļas sabiedrības attieksme pret šiem enerģētikas veidiem ir pozitīva. Uzņēmums uzskata, ka 2030. gadā 75% “Latvenergo” koncerna ražotās enerģijas tiks iegūti, izmantojot atjaunīgos resursus, un tas sekmēs Latvijas virzību uz klimatneitrālas valsts statusu.

Visbeidzot uzņēmums uzskata, ka tālākā izaugsme saistīta ar nostiprināšanos Baltijā un jaunu tirgu apgūšanu, proti, elektroenerģijas eksportu – uzņēmums pāno saražot par trešdaļu vairāk elektroenerģijas, nekā vajadzīgs iekšējam patēriņam. “Enerģijas ražošanas avotus paredzam gan mājas, proti, Baltijas, gan tālākos tirgos, kur darbība ir racionāla no tirgus organizēšanas un biznesa modeļa viedokļa un perspektīva no ģeogrāfiskiem un resursu pieejamības aspektiem,” izteicās “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns. Jāpiebilst, ka vairāki runātāji uzsvēra arī elektromobilitātes perspektīvas – “Latvenergo” gatavojas būt aktīvs elektroauto uzlādes staciju tīkla veidotājs.

Sabiedrības aptauja par “Latv­energo” nākotni liecinot, ka dominē viedoklis par ilgtspēju kā prioritāru kapitālsabiedrību darbībā. To atzina arī semināra dalībnieku aptauja – 57% par prioritāro ilgtspējas jomu, uz kuru “Latvenergo” koncernam būtu jāfokusējas, nosauca ekonomisko ilgtspēju, kam seko vides ilgtspēja; kā galveno perspektīvu “Latvenergo” ražošanas aktīvu attīstīšanai līdz 2030. gadam 57% nosauca vēja enerģiju; 67% atbalstīja iespēju privātpersonām iegādāties “Latvenergo” koncerna kapitāldaļas, ja daļa no tām tiktu kotēta biržā. Par pēdējo jautājumu uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts izteicās, ka “Latvenergo” aktīvu kotēšana biržā ir valsts izšķiršanās jautājums.