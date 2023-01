RD deputāts Kossovičs: Palielināt algu bērnudārza auklītei ir investīcija, nevis naudas “apēšana” Ieteikt







“Politikā tā diskusija, kas Latvijā ir kopš deviņdesmitajiem gadiem ir saglabājusies, ka mums nepietiks nauda investīcijām, ja algās dos… Man neiet bērni bērnudārzā, bet tikko gāja. Es uzskatu, ka tā ir investīcija – palielināt algu bērnudārza auklītēm vai audzinātājām! Jo tā ir investīcija, tā nav naudas “apēšana”, tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Rīgas domes deputāts Mārtiņš Kossovičs (“Progresīvie”).

Kosovičs uzsvēra: “Jo būs labāks šis pirmsskolas pedagogs, jo tas bērns būs jaudīgāks un gudrāks. Mēs pat zinām pēc pētījumiem, ka patiesībā tajā pirmsskolas vecumā bērns visvairāk iegūst tās prasmes, lai būtu gatavs skolai un pārējai izglītības sistēmai”.

Ziņu aģentūra LETA jau ziņoja, ka no šī gada bērnudārzu pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme ir 1070 eiro, paredz valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Neskatoties uz zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu, vienas stundas izmaksa pirmsskolas izglītības pedagogam joprojām būs par 12,1% zemāka nekā pārējiem pedagogiem.

Paaugstinot zemākās darba algas likmi 1,5 līdz četru gadus veco bērnu izglītošanā nodarbinātajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem, pēc IZM aplēsēm pašvaldību budžetā no nākamā gada indikatīvi būs nepieciešami 12 326 976 eiro. IZM skaidroja, ka finansējuma apmērs noteikts pamatojoties uz datiem Valsts izglītības informācijas sistēmā par no pašvaldību budžetiem tarificēto pedagogu likmju skaitu 2022.gada 15.oktobrī.

Lai izpildītu pedagogu streika prasības pamata un vidējās vispārējās izglītības skolotājiem no šodienas, 1.janvāra, pedagogu algu fonds tiks palielināts par 11% jeb par 61,67 miljoniem eiro. Tas nozīmē, ka zemākā mēneša darba algas likme skolotājiem no šodienas paliek līdzšinējā, proti, 970 eiro, taču izglītības iestādes vadība no papildu finansējuma algu fondā skolotājiem varēs apmaksāt tos darba pienākumus, kas līdz šim netika apmaksāti, ieguldīt šo papildu finansējumu darba slodzes sabalansēšanai vai zemākās darba likmes paaugstināšanai.

Profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem noteikta 1320 stundu darba slodze gadā, sabalansējot kontaktstundas un citus pedagoga pienākumus. Noteikumu grozījumi paredz papildu finansējumu 11% apmērā salīdzinājumā ar šā gada profesionālās izglītības pedagogu darba samaksas dotāciju.

Tāpat zemākā pedagogu darba algas likme no 1.septembra būs 1080 eiro.