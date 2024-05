pexels.com/eyeball3000

Revolucionārs veids, kā atbrīvoties no rūsas, – ieskaties ledusskapī un atvilktnē! Ieteikt







Aprūsējums bojā jebkura priekšmeta izskatu un saīsina tā kalpošanas laiku. Cilvēki pastāvīgi izgudro jaunus veidus, kā tikt galā ar šo mūžīgo problēmu. Iepriekš daudz runāts par to, kā noņemt rūsu no metāla, izmantojot sodu, etiķi vai citronskābi. Tagad piedāvājam vēl vienu daudzu cilvēku par efektīvu atzītu līdzekli – kečupu.

Reklāma Reklāma

Ideja noņemt rūsu no metāla ar kečupu šķiet muļķīga, taču tā patiešām darbojas. Par to ziņoja kāds Facebook lietotājs, kurš mēģināja noņemt rūsu no statīva ar tomātu mērces palīdzību. Rezultāts pārsniedza visas cerības, un citi lietotāji to izskaidroja no zinātniskā viedokļa.

Rūsas noņemšanas noslēpums ir ļoti vienkāršs. Viss, kas jums nepieciešams, ir kečups un folija, tātad – ieskaties ledusskapī, paņem kečupu, un no atvilktnes – foliju!

Uzklājiet kečupa slāni uz sarūsējušās vietu, vienmērīgi izlīdzinot. Atstāj to uz minūtēm 5. Šajā laikā mērces skābe reaģēs ar rūsu. Pēc tam notīriet vietu ar saburzītu foliju – tā noņems visas rūsas paliekas. Noslaukiet mērces paliekas ar tīru drānu, un jūs iegūsit spīdīgu un pilnīgi jaunu virsmu.

Šo metodi kā labu atzīst arī soctīklu lietotāji. Ar kečupu palīdzību kādam izdevies attīrīt rūsu no sudraba traukiem, citam no instrumentiem, no jaucējkrāna, rīves, vannas notekas un citām lietām mājās.

Šī rūsas noņemšanas metode darbojas divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, skābeņskābe, kas atrodas tomātu mērcē, reaģē ar rūsu. Un, noslaukot rūsu ar foliju, arī alumīnijs nonāk ķīmiskā reakcijā ar rūsu. Tā rezultātā metāls atgriežas sākotnējā spīdumā.

Tādējādi šī metode ir ne tikai efektīva, bet arī lēta un absolūti videi draudzīga.