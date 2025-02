Publicitātes foto

Rīgā uzstāsies “Eirovīzijā” augstu novērtējumu guvusī horvātu grupa “Baby Lasagna” Ieteikt







1.martā “Palladium” koncertzālē uzstāsies populāra horvātu grupa “Baby Lasagna”, informē portāls balticevents.info. Kolektīvs izcēlās Eirovīzijas dziesmu konkursā ar savu dziesmu “Rim Tim Tagi Dim” un tika sagaidīts tūkstošu cilvēku vidū, atgriežoties dzimtenē Horvātijā.

Reklāma Reklāma

“Baby Lasagna” ir Marko Purišića muzikālais projekts, kas radās dziesmu autora vajadzībai pēc mākslinieciskās izpausmes, kas ļautu viņam rakstīt un izpildīt mūziku bez stingriem žanru ierobežojumiem. Ar “Baby Lasagna” Marko beidzot ir atradis nišu, kurā viņš var apvienot nesaderīgus žanrus un radīt jaunas audio skaņas, kas ir gan svaigas, gan aizraujošas.

Mūzika tika pirmo reizi publiski prezentēta 2023. gada beigās ar singliem “IG BOY” un and “Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much”, un pēc tam globāli eksplodēja dziesma “Rim Tim Tagi Dim” 2024. gada pirmajā pusē. Dziesma uzvarēja Horvātijas ESC konkursā Dora februārī un maijā Eirovīzijas konkursā Zviedrijā ieguva otro vietu, saņemot visvairāk telefonbalsojumus no faniem visā pasaulē. Dziesma pārsniegusi 35 miljonus straumējumu Spotify un ir bijusi Top 40 oficiālajā topā Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā.

Pēc fenomenāla ESC skrējiena, Baby Lasagna stāsts strauji uzņem apgriezienus, noslēdzot globālu ierakstu līgumu ar “Polydor / Universal Germany”, vienā dienā izpārdodot 3 stadiona šovus Zagrebā Horvātijā, un izpārdodot neskaitāmus šovus visā Horvātijā, Balkānos un Eiropā. Pēc ļoti veiksmīgām pirmajiem šoviem šajā pavasarī un ar vairāk nekā 60 šoviem, kas rezervēti līdz 2025. gada aprīļa beigām, “Baby Lasagna” nākotne šobrīd izskatās ļoti gaiša.

Jauna mūzika būs drīz, nākamie singli un videoklipi būs pieejami jūnija beigās un vasaras beigās, debijas albums ir plānots nākamajā ziemā. Biļetes uz Rīgas koncertu ir pieejamas visās “Biļešu Serviss”