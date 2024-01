Foto – LETA

Rīgā veiktas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas – kravas auto tagad liegts iebraukt pilsētas centrā Ieteikt







Rīgā veiktas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kas turpmāk aizliedz kravas transporta kustību cauri pilsētas centram, informē pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments.

Jau ir izvietotas nepieciešamās ceļa zīmes un turpmāk kravas transporta satiksme abos virzienos aizliegta:

uz Akmens tilta;

Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai;

no Ģ. Radziņa krastmalas līdz 13. janvāra ielai;

11.novembra krastmalas posmā no 13. janvāra ielas līdz Vanšu tiltam;

Eksporta ielas posmā no Vanšu tilta līdz Hanzas ielai.

“Viens no pašvaldības mērķiem ir atbrīvot pilsētas centru no tranzīta kravas auto, uzlabojot vides stāvokli un pilsētvides kvalitāti kopumā.

Tagad tas ir iespējams, jo, atklājot satiksmei Austrumu maģistrāli, varam novirzīt kravas transportu pa apvedceļu.

Līdz ar to Rīgas centrs kļūs gan videi, gan iedzīvotājiem draudzīgāks un pieejamāks. Tāpat tiks atslogota 11. novembra krastmala un pieeja Daugavai. Tālākajos plānos ir veiksmīgi realizēt Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbus, lai patīkamāks un ērtāks cilvēkiem kļūtu arī Daugavas otrs krasts, un apvedceļš būtu pilnvērtīgs,” uzsver Satiksmes un transporta komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks.

Rīgas pašvaldība aicina transportlīdzekļu vadītājus būt vērīgiem un ņemt vērā jaunās satiksmes organizācijas izmaiņas.