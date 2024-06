2023.gada Praida gājiens Rīgā

Rīgas centrā notiks praida gājiens – šogad parādei ir reģistrējies rekordliels dalībnieku skaits







Šodien Rīgas centrā notiks Baltijas praida kulminācijas pasākums – gājiens par vienlīdzību “Until we are all equal” (“Kamēr mēs visi nebūsim vienlīdzīgi”), aģentūru LETA informēja Latvijas cilvēktiesību aktīvists un LGBTQI tiesību aizstāvis Kaspars Zālītis.



LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” rīkotajam gājienam pulcēšanās notiks plkst.12 Vērmanes dārzā. Kā norādīja Zālītis, gājiens plānots tādā pašā maršrutā kā pērn. Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka pērn gājiens notika no Vērmanes dārza pa Elizabetes ielu, Brīvības ielu, Bruņinieku ielu, Tērbatas ielu un atpakaļ uz Vērmanes dārzu.

Šogad parādei ir reģistrējies rekordliels dalībnieku skaits – 50 grupas. Rīkotāju ieskatā, tas apliecina pieaugošo atbalstu LGBTQ+ tiesībām visā Latvijā un ārpus tās robežām. Viesu vidū būs arī Oslo mērs un dalībnieki no citām Baltijas un Eiropas valstīm.

Pēc gājiena svētku apmeklētājus gaida koncerts, kurā uzstāsies Markus Riva, Emilija, Katrīna Dimanta, “Mauku Sencis”, Rīgas Kvīru koris un “Tartu Drag Collective”. Līdztekus muzikālajiem priekšnesumiem Vērmanes dārzā būs izvietoti dažādi informatīvie stendi.

Organizatori cer, ka šis būs līdz šim lielākais praids Latvijā, un kļūs par neaizmirstamu svētku, vienotības un vienlīdzības aizstāvības dienu. “Šis pasākums nav tikai svētki, tas ir spēcīgs paziņojums par vienlīdzību un cilvēktiesībām”, norāda “Baltic Pride 2024” līdzpriekšsēdētājs Zālītis.

“Baltic Pride 2024” aicina ikvienu nākt un atbalstīt šo pasākumu, pievienojoties gājienā, lai svinētu un turpinātu aizstāvēt LGBTQ+ kopienas tiesības un vienlīdzību.

“Baltic Pride 2024” ir ikgadējs pasākums ar mērķi veicināt un aizstāvēt LGBTQ+ kopienas tiesības Baltijas reģionā. Katru gadu tas pulcē tūkstošiem dalībnieku no dažādām valstīm, lai svinētu daudzveidību, vienlīdzību un mīlestību. Praida pasākumi Rīgā notiek vairāk nekā nedēļu.