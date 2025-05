Maz ticams, ka situācija Ukrainā mainīsies līdz rudenim. “Šobrīd ir skaidrs, ka par kara beigām varam nesapņot,” pauž Slaidiņš Ieteikt







Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pauž viedokli, ka ticība Krievijas prezidenta solījumiem ir tikpat absurda kā jautājums, kāpēc suns kož. Viņš brīdina, ka Trampa retorika nav uzticama un Eiropai nāksies uzņemties lielāko daļu atbildības par atbalstu Ukrainai, jo kara beigas šobrīd nav redzamas.

Slaidiņš pauž, ka ir jāatceras – sabiedrība neuzzinās patiesību par to, kā notiek dažādu valstu līderu sarunas. “Var secināt to, ka Trampa runāšanai un solīšanai ticēt nevar, tāpat kā Putinam nevar ticēt,” uzskata Slaidiņš. Viņš ticību Putinam salīdzina ar suņa kodumu, sakot, ka tas ir tāpat kā pajautāt, kāpēc suns kož.

Pēc pēdējām sarunām var spriest, ka Eiropai “būs jāiznes tas smagums”, būs jāatbalsta Ukraina, “lai tā smirdīgā krievu pasaule netiek tālāk par Ukrainas kaujas laukiem”, pauž NBS majors. Situācija esot sarežģīta.

Slaidiņš saka, ka ir divi varianti: Tramps tic, ka Putins vēlas mieru, vai arī viņš izliekas, ka tic. “Šobrīd ir skaidrs, ka par kara beigām varam nesapņot,” uzskata NBS majors, papildinot, ka ir maz ticams, ka līdz rudenim situācija mainīsies.

Kā vēsta aģentūra LETA, ASV prezidents Donalds Tramps telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderiem sacījis, ka ir aicinājis Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu nākt klajā ar priekšlikumu, ko Ukraina un eiropieši uzreiz nenoraidītu, vēsta tīmekļa izdevums “Axios”, atsaucoties uz avotiem.

Pēc pirmdienas telefonsarunas ar Putinu Tramps piezvanīja Zelenskim. Sarunai pievienojās arī Vācijas, Francijas, Itālijas, Somijas un Eiropas Komisijas līderi.

Tramps līderiem paziņoja, ka Putins ir piekritis nekavējoties sākt tiešas sarunas par uguns pārtraukšanu. Kāds sarunā iesaistīts avots sacīja, ka dažas sekundes bija pārsteiguma klusums.

Zelenskis pēc tam norādījis, ka Putins jau iepriekš piekritis sarunām, un piektdien Stambulā noticis pirmais sarunu raunds par pamieru.

Tramps uz to tieši nav atbildējis, sacīja avoti.

ASV prezidents līderiem teicis, ka Putins iesniegs “miera memorandu” ar saviem nosacījumiem par pamieru un kara izbeigšanu.

Kā Zelenskim un Eiropas līderiem sacījis Tramps, viņš aicinājis Putinu iesniegt “kaut ko, kam viņi [Ukraina un eiropieši] var piekrist”, nevis priekšlikumu, kas tiktu nekavējoties noraidīts, sacīja sarunā iesaistīts avots.

Zelenskis paudis, ka iepriekšējās sarunu kārtas ar Putinu, arī pagājušajā nedēļā, nav devušas nekādu rezultātu, un uzsvēra – ja Tramps neuzstās, Putins nepiekāpsies, norādīja avoti.

Telefonsarunā iesaistītie līderi šķita pārsteigti, ka Tramps bijis salīdzinoši apmierināts ar to, ko dzirdējis no Putina, un pasniedzis to kā jaunu pavērsienu, lai gan Krievijas līderis, šķiet, nemaz nebija mainījis savu nostāju, sacīja avoti.