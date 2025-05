Protesti pret Trampa politiku ASV

Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps paziņojis par jauniem prioritārajiem uzdevumiem ASV bruņotajiem spēkiem, uzsverot, ka Amerika vairs neplāno cīnīties par demokrātiju pasaulē, apgādājot citus ar ieročiem.

Uzstājoties Vestpointas militārās akadēmijas izlaidumā, Tramps asi kritizēja iepriekšējo administrāciju pieeju, uzsverot, ka armija esot bijusi novirzīta “sociāliem eksperimentiem”, kamēr valsts robežas palikušas neaizsargātas, bet arsenāli izsmelti, piedaloties svešos karos.

“Mēs cīnījāmies par citu valstu robežām, bet neaizsargājām savējās. Tagad viss ir mainījies [..]. ASV bruņoto spēku uzdevums nav transformēt svešas kultūras vai ieviest demokrātiju pasaulē. Armijas misija ir dominēt pār jebkuru ienaidnieku un neitralizēt jebkādus draudus Amerikai,” paziņoja prezidents.

Tramps arī atzina, ka ASV armijai ir jāpielāgojas mūsdienu kara realitātei, īpaši ņemot vērā Krievijas un Ukrainas karadarbības pieredzi.

“Lietas mainās ļoti ātri. Diemžēl mēs to redzam Krievijas un Ukrainas piemēra dēļ. Mēs to pētām. Tas ir briesmīgi – mācīties no tāda kara, bet mēs novērojam jaunas karadarbības formas. Mēs redzam, kā droni darbojas ar neticamu ātrumu un precizitāti – neko tādu iepriekš nebijām redzējuši. Mēs no tā mācāmies,” sacīja Tramps.

Kā iepriekš ziņoja UNIAN, Trampa atteikums ieviest jaunas sankcijas pret Krieviju, kas turpina karadarbību Ukrainā, ir radījis bažas Eiropas galvaspilsētās – vai ASV negrasās pavisam pamest Ukrainu un mēģināt normalizēt attiecības ar agresorvalsti?

ASV politikas eksperts Deivids Ignācijs norāda, ka Trampa nespēja īstenot savus draudus pret Krieviju var kļūt par vienu no viņa prezidentūras graujošākajām neveiksmēm.