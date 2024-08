Klementjevs: “Vajag izveidot tādu instrumentu, kur vecāki kopā ar ārstiem var arī pārkāpt bērna tiesības un piespiest viņu ārstēties” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” norisinājās diskusija par aktuālu tēmu – jauniešu atkarībām. Viens no raidījuma viesiem – bijušais Saeimas deputāts Andrejs Klementjevs – dalījās savā viedoklī, ka tagad un nākotnē obligāti būtu jābūt mehānismam vecākiem un ārstiem, kā bērnam palīdzēt.

“Bērnam, kuram ir šāda nelaime un kurš mēģina iziet no krīzes, noskaņojums visu laiku mainās. Vienu dienu viņš pamostas un paziņo, ka nebrauks pie ārsta. Un tad viss tas sagatavošanās process, kam gatavojās vecāki un ārsts… Viņš mierīgi var atteikties,” Saeimas deputāts uzskata, ka sabiedrībai nav ne jausmas, cik patiesībā dramatiska ir situācija bērnu atkarību jautājumā.

Likumdošana Latvijā nav attīstīta mūsdienīgi. Klementjevs skaidro, ka, viņaprāt, tiesībsargam ir jāuztur kontakts gan ar Labklājības ministriju, gan ar Veselības ministriju.

“Vajag izveidot tādu instrumentu, kur vecāki kopā ar ārstiem var arī pārkāpt bērna tiesības un piespiest viņu ārstēties. Šis bērns ir ne tikai problēma ģimenē, viņš pats sev ir problēma, un viņš apdraud arī apkārtējos cilvēkus,” Klementjevs akcentē, ka tas ir nākotnes drošības jautājums uz ielām.

“Ja tas bērns ir norāvies no ģimenes, no ārsta, no visiem, tas ir apdraudējums mums visiem, kas vakarā iet mājās,” drūmas nākotnes prognozes iezīmē Andrejs Klementjevs.