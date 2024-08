Foto-apartmenttherapy

Saimnieces triks: kopā ar traukiem mazgājamā mašīnā ieliec trauciņu etiķa. Būsi pārsteigta! Ieteikt 2







Baltais etiķis ir lietderīgs ne tikai gatavošanā, bet arī mājsaimniecībā un tīrīšanā. Ja tu meklē efektīvu daudzfunkcionālu produktu vai lētāko iespējamo risinājumu, etiķis ir pareizā atbilde. No logu tīrīšanas un grīdu mazgāšanas līdz izlietnes dezinfekcijai un ziepju atlieku noņemšanai – uz etiķi var paļauties. Trauku mazgāšanai mašīnā ir vēl viens iemesls to turēt augstā cieņā (un arī savos krājumos).

Reklāma Reklāma

Balto etiķi var izmantot kā skalošanas palīglīdzekli trauku mazgājamajā mašīnā, it īpaši, lai cīnītos ar cieta ūdens radītiem nosēdumiem.

Runājot no personīgās pieredzes, ir ārkārtīgi kaitinoši iedarbināt trauku mazgājamo mašīnu, lai, to atverot, ieraudzītu traukus, kuri ir tālu no mirdzošiem. Cietais ūdens atstāj pleķus uz traukiem un var padarīt glāzes “dūmakainas”. Ar tādām uzklāt galdu ir apkaunojoši, it īpaši, ja jūti nepieciešamību viesiem apgalvot, ka trauki ir tīri un tas ir tikai cietais ūdens.

Daži cilvēki ielej etiķi “skalošanas palīdzības” nodalījumā, bet tas varētu sabojāt nodalījumu starplikas vai blīves. Lai nevajadzētu riskēt, etiķi var ieliet mazgājamajai mašīnai piemērotā bļodā un novietot to augšējā plauktiņā. (Tas arī palīdz etiķim sasniegt traukus, kurus visvairāk ietekmē cietā ūdens nogulsnes.)

Kādu atvieglojumu un vienkāršu prieku sniedz tas, ka, atverot trauku mazgājamo mašīnu, redzi mirdzoši tīrus traukus!

Vēl viens padoms

Balto etiķi var izmantot, lai iztīrītu arī pašu trauku mazgājamo mašīnu. Process ir ātrs un vienkāršs, un tam nav nepieciešama beršana.

Iztīrot notekcauruli, lai atbrīvotos no jebkā, kas tur varētu būt iesprūdis, palaid ciklu ar etiķa skalošanu. Novieto krūzīti ar etiķi uz augšējā trauku mazgājamās mašīnas plauktiņa un uzstādi to uz karstā ūdens ciklu. Tas iztīrīs jebkādus palikušos taukus vai nogulsnes, kā arī palīdzēs novērst sasmakušas smakas veidošanos!