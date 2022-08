Foto: Shutterstock

Sakārto šodien savas emocijas un tikai tad pieņem lēmumus! Horoskopi 4.augustam







Auns

Tavs nams ir tavs cietoksnis un, protams, ka tu esi tā saimnieks. Tev nāksies šodien sargāt savu mieru no nelabvēļiem.

Vērsis

Tas, kas šodien ap tevi notiek, ir jāanalizē. Ja viss notiek lieliski un kā cerēts, tātad, mājas darbus esi paveicis labi. Ja tomēr ne tā, kā tu gribētu, meklē iemeslu.

Dvīņi

Uzsākot šodien strīdus, rēķinies ar to, ka tev nāksies savas pozīcijas aizstāvēt ļoti kaislīgi. Tomēr, vai tas būs tā vērts, visticamāk, ka ne.

Vēzis

Tevi šodien ļoti novērtēs cilvēki, kuriem būs vajadzīgs, lai viņus uzklausa un izrāda atbalstu. Un, kā zināms, tu šajā jomā esi meistars.

Lauva

Pats to neapzinoties, tu sarežģīsi sev dzīvi. Brīdināt gan tevi par to ir bezcerīgi, jo tu tāpat darīsi to. Galvenais – neesi pārsteigts, ka diena izvērtīsies pagalam sarežģīta.

Jaunava

Tu šodien būsi noskaņots ļoti praktiski un tas ir labi – izdari tos darbiņus, kuriem šis praktiskums ļoti noderēs.

Svari

Iespējams, ka tev šodien nāksies “izstrēbt” visas tās kļūdas, kuras tu esi pieļāvis neuzmanības rezultātā.

Skorpions

Tev varētu likties, ka visi apkārtējie šodien to vien vēlas kā sabojāt tev dienu. Taču tas ne tuvu nav taisnība. Tāpēc esi mierīgs un neizraisi konfliktus tur, kur to nav.

Strēlnieks

Ja tu šodien par kaut ko šaubies un nezini, kā rīkoties, palūdz padomu saviem tuvākajiem draugiem. Viņi tevi izvedīs uz pareizā ceļa.

Mežāzis

Tev šodien nāksies skriet kā “ugunsgrēkā”, lai paspētu izdarīt visu, ko tev ir jāizdara. Taču arī enerģijas tev netrūks. Tā kā – izturību!

Ūdensvīrs

Pacenties šodien vairāk izmantot savas smadzenes, nekā rokas un kājas. Ja tava teorija pieklibos, arī praksē tik labi neveiksies.

Zivis

Tavas spriestspējas šodien būs ļoti atkarīgs no tā, kā tu jutīsies savā sirdī. Tāpēc – sakārto sākumā savas emocijas un tikai tad pieņem lēmumus.